Pod nieobecność kontuzjowanego Neymara fani PSG liczyli, że ciężar odpowiedzialności za wynik wezmą na swoje barki Leo Messi i Kylian Mbappe. Zespół ze stolicy Francji w poprzedniej kolejce pokonał Manchester City, czym znacznie przybliżył się do zajęcia pierwszego miejsca w grupie A, jednak domowe starcie z RB Lipsk jawiło się jako poważna przeszkoda na drodze drużyny prowadzonej przez Mauricio Pochettino.





Liga Mistrzów: Goście zaskoczyli PSG

Jednak już w 10. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie. Po błyskawicznej kontrze i szybkim wyjściu spod pola karnego piłka trafiła do Mbappe, który wykorzystał to, że miał sporo wolnego miejsca i mocnym strzałem otworzył wynik tego spotkania.

Jednak wraz z upływającymi minutami goście coraz częściej dochodzili do głosu. Już w 27. minucie Andre Silva znakomicie przyjął piłkę w polu karny, uderzył z powietrza, ale futbolówka zatrzymała się na słupku bramki strzeżonej przez Keylora Navasa. 60 sekund później było już 1:1. Po świetnym podaniu na prawe skrzydło do Angelino, ten wypatrzył w polu karnym nadbiegającego Andre Silvę, a Portugalczyk z bliska wpakował piłkę do siatki.



Stracony gol podrażnił gospodarzy, którzy kilkukrotnie starali się zagrozić bramce RB, jednak nie potrafili stworzyć ani jednej groźnej sytuacji i do przerwy w Parku Książąt na tablicy wyników był remis 1:1.



PSG - RB Lipsk: Messi jak za najlepszych lat, Mbappe show

Dla PSG liczyło się jednak tylko zwycięstwo, które jednak wcale nie było takie oczywiste. Szczególnie, że w 57. minucie na prowadzenie wyszli gracze RB Lipsk. Kolejną asystą popisał się Angelino, który tym razem idealnie zacentrował w pole karne wprost na nogę Nordiego Mukiele, a ten nie miał kłopotu z pokonaniem Navasa.

Fani PSG przed meczem liczyli głównie na duet Messi-Mbappe i to właśnie ci dwa gracze dali paryżanom drugiego gola. Po stracie Tylera Adamsa futbolówka trafiła do Mbappe, który zagrał do wbiegającego Argentyńczyka. Uderzenie byłego gracza FC Barcelona trafiło jednak w słupek, ale Messi poszedł "za ciosem" i wepchnął piłkę do pustej bramki.



W 73. minucie po raz kolejny błysnął Mbappe, który wpadł w pole karne i został sfaulowany przez Mohameda Simakana. Sędzia wskazał na jedenasty metr, piłkę do ręki wziął Messi i jak za najlepszych lat w FC Barcelona efektowną podcinką pokonał bramkarza, po raz kolejny dając gospodarzom prowadzenie.

Już w doliczonym czasie gry faulowany w polu karnym był Achraf Hakimi i po analizie VAR sędzia przyznał PSG rzut karny. Tym razem do piłki podszedł Mbappe, jednak uderzył nad poprzeczką. Mimo to gospodarze zdołali wygrać ten mecz 3:2. Dzięki temu w tabeli grupy A mają już siedem "oczek" i znajdują się na pierwszej pozycji. Z kolei RB, mimo bardzo dobrej gry, nadal pozostaje z zerowym dorobkiem punktowym.





Liga Mistrzów

2021-10-19 21:00 | Stadion: Parc des Princes | Widzów: 47359 | Arbiter: Marco Guida Paris Saint-Germain FC RB Lipsk 3 2 DO PRZERWY 1-1 K. Mbappé 9' L. Messi 67',74' André Silva 28' N. Mukiele 57'

3 2 Paris Saint-Germain FC RB Lipsk Navas Hakimi Mouh Marquinhos Kimpembe Mendes Herrera Verratti Gueye Messi 2 Mbappé Draxler Gulácsi Simakan Klostermann Orban Laimer Mukiele Mulere Angeliño Haïdara Adams Nkunku Silva SKŁADY Paris Saint-Germain FC RB Lipsk Keylor Navas Peter Gulacsi 64′ 64′ Achraf Hakimi Mouh 38′ 38′ 83′ 83′ Mohamed Simakan Marquinhos 70′ 70′ Lukas Manuel Klostermann Presnel Kimpembe 18′ 18′ Vilmos Tamás Orban Nuno Alexandre Tavares Mendes Konrad Laimer 61′ 61′ Ander Herrera Agüera 57′ 57′ Nordi Mukiele Mulere Marco Verratti 83′ 83′ José Ángel Esmoris Tasende 48′ 48′ 61′ 61′ Idrissa Gana Gueye 62′ 62′ Amadou Haïdara 67′, 74′ (k.) 67′, 74′ (k.) Lionel Messi 84′ 84′ Tyler Shaan Adams 9′ 9′ 90′ (k.) 90′ (k.) Kylian Mbappé Christopher Nkunku 90′ 90′ Julian Draxler 28′ 28′ 83′ 83′ Andre Silva REZERWOWI Gianluigi Donnarumma Josep Martínez Riera Alexandre Letellier 70′ 70′ Joško Gvardiol Colin Dagba 83′ 83′ Benjamin Henrichs Abdou Diallo 83′ 83′ Emil Forsberg 90′ 90′ Jan Thilo Kehrer Kevin Kampl Layvin Kurzawa 62′ 62′ Moriba Kourouma Kourouma Nathan Bitumazala Dominik Szoboszlai 61′ 61′ Luis Helio Pereira Danilo 83′ 83′ Yussuf Yurary Poulsen Eric Junior Dina Ebimbe 61′ 61′ Georginio Wijnaldum

STATYSTYKI Paris Saint-Germain FC RB Lipsk 3 2 Posiadanie piłki 64,4% 35,6% Strzały 12 15 Strzały na bramkę 7 6 Rzuty rożne 5 4 Faule 7 19 Spalone 3 1