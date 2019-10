LM. Olympiakos Pireus - Bayern Monachium w 3. kolejce fazy grupowej. Trwa mecz

Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie walczy na wyjeździe z Olympiakosem Pireus w meczu 3. kolejki grupy B. Dołącz do relacji i śledź przebieg spotkania z Interią.

Robert Lewandowski goni czwartego w klasyfikacji strzelców wszech czasów LM Karima Benzemę. Polskiemu snajperowi brakuje do niego już tylko czterech trafień. Czy dziś nadrobi stratę w korespondencyjnym pojedynku? Ostatnia forma naszego asa każe sądzić, że ma na to sporą szansę.

Bayern po dwóch kolejkach pewnie prowadzi w grupie B. Ostatnio rozbił aż 7-2 Tottenham (finalistę zeszłej edycji), a wcześniej pokonał 3-0 Crveną Zvezdę.



Olympiakos w pierwszym spotkaniu zremisował 2-2 z Tottenhamem, a ostatnio przegrał 1-3 z Crveną Zvezdą.

Wcześniej tego samego dnia doszło do ogromnego skandalu podczas meczu Olympiakos - Bayern w Młodzieżowej Lidze Mistrzów. Zamaskowani i uzbrojeni w pałki chuligani gospodarzy wdarli się na murawę, podbiegli do sektora kibiców gości i zaatakowali ich. Czterech z nich trafiło do szpitala. Spotkanie dokończono dopiero po kilkudziesięciu minutach w specyficzny sposób. Piłkarze w proteście przeciwko przemocy zamiast rywalizować ze sobą, grali przez kilka minut w "dziadka".

