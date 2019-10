Dwa gole Roberta Lewandowskiego pozwoliły Bayernowi Monachium pokonać 3-2 Olympiakos Pireus w 3. kolejce grupy B Ligi Mistrzów. Lewandowski zdobył przynajmniej jedną bramkę (a było ich łącznie 18) w 12. meczu z rzędu i jest pierwszym zawodnikiem w historii Bayernu, który dokonał takiego wyczynu. Ponadto Polak zbliżył się do czwartego w klasyfikacji strzelców wszech czasów LM Karima Benzemy na dwa gole! Jest też najlepszym strzelcem trwającej edycji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Dwa gole Lewandowskiego w meczu Olympiakos - Bayern. Wideo INTERIA.TV

Kliknij, by przejść do zapisu relacji na żywo i śledź przebieg spotkania Olympiakos - Bayern

Reklama

Zapis relacji na żywo na urządzenia mobilne z meczu Olympiakos - Bayern

Wieczorne spotkanie w Pireusie zostało poprzedzone ogromnym skandalem. Podczas meczu Młodzieżowej Ligi Mistrzów między juniorskimi zespołami obu drużyn kibice Olympiakosu zaatakowali fanów gości. Czterech z nich zostało rannych, a mecz przerwano na kilkadziesiąt minut. Gdy sędzia wznowił spotkanie, piłkarze na znak protestu przeciwko przemocy, zamiast grać normalnie, wymieniali między sobą podania na środku podania, grając w "dziadka".

Szansy w wyjściowym składzie w końcu doczekał się Thomas Mueller, choć trener ustawił go na pozycji skrzydłowego, za którą Niemiec nie przepada. Choć długo był niewidoczny, to Mueller miał udział przy obu bramkowych akcjach Lewandowskiego.



Spotkanie w Pireusie mogło dla Bawarczyków zacząć się bardzo dobrze, gdy Thiago przejął piłkę na połowie rywala, a Robert Lewandowski efektownym podaniem piętą szukał Philippe Coutinho w polu karnym. Podanie przeciął jednak przytomnie wychodzący z bramki golkiper.

Po kwadransie "Lewy" po raz pierwszy znalazł się w pozycji strzeleckiej. Polak uderzył sprzed pola karnego, jednak przeniósł piłkę nad poprzeczką.

Kilka minut później Olympiakos niespodziewanie wyszedł na prowadzenie. Po z pozoru niegroźnym kontrataku strzał głową oddał Youssef El-Arabi, a Manuel Neuer spóźnił się z interwencją i wybił piłkę już zza linii bramkowej. Jak pokazała technologia goal-line, zdecydowały centymetry.

Bayern sensacyjnie przegrywał, ale od czego ma Lewandowskiego? Dziesięć minut później polski snajper zgrał piłkę głową do Muellera, a ten natychmiast uderzył z woleja. Bramkarz gospodarzy zdążył z interwencją i odbił piłkę przed siebie, ale natychmiast dopadł do niej Lewandowski. Mocny strzał i 1-1!

W końcówce pierwszej połowy doskonałą szansę po podaniu Davida Alaby miał jeszcze Coutinho, lecz z bliskiej odległości przeniósł piłkę nad bramką.

Liga Mistrzów

2019-10-22 21:00 | Stadion: Stadio Georgios Karaiskáki | Widzów: 31670 | Arbiter: D. Makkelie 2 3 Olympiakos Pireus Bayern Monachium Sá Elabdellaoui Meriah Semedo Tsimikas Podence Bouchalakis Guilherme Mady Camara Masouras El-Arabi Neuer Kimmich Pavard Hernández Pi Alaba Thiago Martinez Coutinho Gnabry Lewandowski 2 Mueller SKŁADY Olympiakos Pireus Bayern Monachium José Pedro Malheiro de Sá 72′ 72′ Manuel Neuer Omar Elabdellaoui Joshua Kimmich Yassine Meriah Benjamin Pavard 74′ 74′ Rúben Afonso Borges Semedo 59′ 59′ Lucas Hernández Pi Konstantinos Tsimikas David Alaba Daniel Castelo Podence 50′ 50′ Alcantara Thiago 69′ 69′ Andreas Bouchalakis 46′ 46′ Aginaga Javi Martinez 79′ 79′ Guilherme dos Santos Torres Philippe Coutinho 89′ 89′ Mohamed Mady Camara Serge Gnabry 79′ 79′ Giorgos Masouras 34′, 62′ 34′, 62′ Robert Lewandowski 24′ 24′ 90′ 90′ Youssef El-Arabi 86′ 86′ Thomas Mueller REZERWOWI Bobby Allain Sven Ulreich Bruno Gaspar 59′ 59′ Jerome Boateng 69′ 69′ Maximiliano Alberto Lovera Alphonso Davies Georgios Xenitidis Kingsley Coman Avraam Papadopoulos 86′ 86′ Ivan Periszić 89′ 89′ Lazar Ranđelović Leon Goretzka 79′ 79′ Miguel Ángel Guerrero Martín 46′ 46′ 75′ 75′ Corentin Tolisso

W przerwie meczu trener Niko Kovacz zdecydował się na jedną zmianę - za Javiego Martineza na boisku pojawił się Corentin Tolisso. Szybko musiał także dokonać drugiej, bo kontuzji nabawił się Lucas Hernandez, którego zmienił Jerome Boateng. Kontuzja kolejnego środkowego obrońcy, po tym jak więzadła krzyżowe zerwał Niklas Suele, to fatalna informacja dla Bawarczyków...

Gra Bayernu nie wyglądała najlepiej, ale wystarczył rzut rożny i zgrana przez Muellera piłka do Lewandowskiego, by ten wyprowadził Bayern na prowadzenie! Kapitan polskiej kadry sprytnym strzałem pokonał bramkarza z bliskiej odległości. 2-1, co za skuteczność "Lewego"!

Olympiakos Pireus - Bayern Monachium 2-3. Dwa gole Lewandowskiego. Galeria 1 / 14 Źródło: PAP/EPA udostępnij

Kwadrans przed końcem meczu na 3-1 podwyższył Corentin Tolisso. Francuz dopadł do piłki po zablokowanym strzale Coutinho i uderzył z 16 m w samo okienko. Piękny gol pomocnika Bayernu!

Olympiakos nie złożył jednak broni i 10 minut przed końcem złapał kontakt. Z dystansu huknął Guilherme, piłka nieszczęśliwie odbiła się od próbującego blokować strzał Thiago i wpadła do bramki. Nagle zrobiło się tylko 2-3, ale wynik do końca meczu nie uległ już zmianie.

STATYSTYKI Olympiakos Pireus Bayern Monachium 2 3 Posiadanie piłki 42% 58% Strzały 11 13 Strzały na bramkę 4 6 Rzuty rożne 7 7 Faule 8 15

Bayern z kompletem punktów prowadzi w tabeli grupy B. Drugi z czterema punktami jest Tottenham, trzy punkty ma Crvena Zvezda, a Olympiakos jeden.

A "Lewy"? Brakuje słów, by opisać to, co wyczynia nasz napastnik, ale spróbujemy krótko podsumować jego dorobek po dzisiejszym meczu:

- z pięcioma bramkami prowadzi w klasyfikacji strzelców LM sezonu 2019/20,

- z 58 bramkami zbliża się do czwartej w klasyfikacji strzelców wszech czasów LM Karima Benzemy,

- zdobył bramkę w 12 meczu Bayernu z rzędu, pobijając klubowy rekord (18 bramek w 12 meczach),

- jest najskuteczniejszym strzelcem w topowych ligach w 2019 roku (36 bramek w 35 meczach).

Kosmos.

Wojciech Górski

Olympiakos Pireus - Bayern Monachium 2-3 (1-1)

Bramki: 1-0 El-Arabi (24.), 1-1 Lewandowski (34.), 1-2 Lewandowski (62.), 1-3 Tolisso (75.), 2-3 Guilherme (80.).

Liga Mistrzów: wyniki, tabele, terminarz i strzelcy