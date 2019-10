W mecz grupy C Ligi Mistrzów Manchester City rozgromił włoską Atalantę, wygrywając aż 5-1. Bohaterem spotkania został Raheem Sterling, który ustrzelił hat-tricka.

Niespodziewanie to przyjezdni jako pierwsi zdobyli bramkę - rzut karny pewnie wykorzystał Rusłan Malinowski. Już 10 minut później, po dwóch bramkach Kuna Aguero, "The Citizens" byli jednak na prowadzeniu.



Druga połowa to już koncert Sterlinga. Anglik najpierw wykorzystał podanie Phila Fodena, później udanie sfinalizował swoją indywidualną akcję, a na zakończenie trącił piłkę po centrze Riyada Mahreza, zdobywając trzeciego gola. To wszystko w ciągu 11 minut.



Dzięki temu 24-latek mógł zabrać do domu piłkę, którą ustrzelił hat-tricka, natomiast Atalanta wróciła do Włoch z pustymi rękami.



Warto odnotować, że Manchester kończył ten mecz w dziesiątkę. Drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał w 83. minucie Foden.



W drugim wtorkowym meczu grupy C Szachtar Donieck zremisował z Dinamem Zagrzeb 2-2.

Manchester City - Atalanta Bergamo 5-1 (2-1)

Bramki: 0-1 Malinowski (28.), 1-1 Aguero (34.), 1-2 Aguero (38.), 1-3 Sterling (58.), 1-4 Sterling (64.), 1-5 Sterling (69.)

