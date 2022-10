LM. Man City - Kopenhaga. Polski bramkarz nie powstrzymał potęgi. Trwa mecz

Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5!

Od początku sezonu Kamil Grabara był kontuzjowany, a tuż po powrocie do zdrowia stanął naprzeciwko wielkiego wyzwania. Na jego bramkę miały sunąć ataki i strzały angielskiej potęgi Manchesteru City.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Erling Haaland strzela gola w meczu Manchester City - FC Kopenhaga. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Tak rzeczywiście było od pierwszych minut, a już w siódmej najlepszy strzelec "The Citizens" wykonał celny strzał i dał gospodarzom prowadzenie 1-0. Erling Haaland wykończył zespołową akcję mocnym strzałem prawą nogą w prawy dolny róg bramki.

Erling Haaland strzelił już 19 goli w tym sezonie

Jeszcze przed przerwą Haaland upolował swoje drugie trafienie, co oznaczało że łącznie ma już 19 goli licząc wszystkie rozgrywki. Norweg tym razem był świetnie ustawiony do dobitki i mimo, że Grabara poradził sobie ze strzałem zza pola karnego, to i tak musiał wyciągać piłkę z siatki, było 2-0.

Reklama

Czytaj także: Liga Mistrzów. RB Lipsk odbija się od dna, kanonadzie zapobiegł VAR

Grabara zaliczył kilka dobrych interwencji, ale jeszcze nie minął półmetek zawodów, a on miał już "na sumieniu" trzy przepuszczone bramki. Ta na 0-3 w najmniejszym stopniu obciąża jego konto.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Drugi gol Haalanda w meczu Manchester City - FC Kopenhaga. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Uderzenie zza pola karnego zakończyło się podwójnym rykoszetem i samobójczym trafieniem Davita Chocolavy. Moment później minimalnie przy próbie lobowania polskiego bramkarza pomylił się Bernardo Silva

Manchester City - FC Kopenhaga 4-0

Po wznowieniu gry jej obraz nie uległ zmianie, dalej to "Obywatele" dyktowali warunki gry. W 55. minucie po podyktowanym rzucie karnym wynik na 4-0 zmienił Riyad Mehrez.