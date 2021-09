Liga Mistrzów

2021-09-29 21:00 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: Jesús Gil Manzano Juventus Turyn Chelsea Londyn 1 0 DO PRZERWY 0-0 F. Chiesa 46'

Juventus Turyn - Chelsea Londyn 1-0 (0-0)



1-0 Chiesa 46.



Najbardziej emocjonująco w środowy wieczór zapowiada się starcie w grupie H - Juventus Turyn gra z triumfatorami poprzedniej edycji, czyli Chelsea Londyn. Czy Wojciech Szczęsny powstrzyma "The Blues"? Polak ma wybiec w podstawowym składzie "Starej Damy".

W 20. minucie świetną okazję miał Federico Chiesa, który po stracie ze strony "The Blues" pędził z piłką na bramkę Chelsea. Ostatecznie jednak uderzył minimalnie obok słupka. Po pół godzinie gry z dystansu próbował soczyście uderzyć Adrien Rabiot, ale piłka poszybowała nad bramką.



Chiesa próbował się przebić jak nie prawym, to lewym skrzydłem. Po jego zagraniu do Juana Cuadrado Juventus miał dobrą okazję z rzutu wolnego, bo Kolumbijczyk był faulowany przed polem karnym. Ale Federico Bernardeschi uderzył prosto w mur.

Tuż po przerwie Chiesa dostał w końcu nagrodę za swoje starania i tym razem nie chybił - dał "Juve" prowadzenie 1-0.



Chelsea nie była się już w stanie odgryźć turyńczykom i ostatecznie ekipa Wojciecha Szczęsnego cieszyła się z ciężko zapracowanego zwycięstwa, a Polak - z czystego konta.

Benfica - Barcelona. Koszmar Koemana

Liga Mistrzów

2021-09-29 21:00 | Stadion: Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) | Widzów: 29454 | Arbiter: Daniele Orsato SL Benfica Lizbona FC Barcelona 3 0 DO PRZERWY 1-0 D. Núñez 3',79' Rafa Silva 69'

Benfica - Barcelona 3-0 (1-0)



1-0 Nunez 3.



2-0 Rafa Silva 69.

3-0 Nunez 78. k.



W meczu grupy E Benfica rywalizuje z Barceloną. Już od 3. minuty "Blaugrana" przegrywa z portugalską ekipą po bramce Darwina Nuneza.

Świetną okazję miał de Jong, ale z bliska uderzył obok bramki. Po niespełna pół godzinie gry w niezłej sytuacji znalazł się też Memphis Depay, ale uderzył w kierunku dalszego słupka jednak niecelnie.

Po przerwie Darwin Nunez mógł zdobyć swojego drugiego gola. Biegł w kierunku bramki Barcelony, Ter Stegen wyszedł już z niej naprawdę daleko poza pole karne, a mimo to Nunez nie trafił - z daleka uderzył w słupek.



Po przerwie Benfica jeszcze bardziej pogrążyła zespół Ronalda Koemana. Najpierw strzelał na bramkę Ter Stegena Joao Mario, bramkarz "Blaugrany" jeszcze zdołał odbić piłkę, ale przy dobitce Rafy Silvy był już bezradny.

W 78. minucie Sergino Dest zagrał piłkę ręką. Sędzia po interwencji VAR wskazał na "wapno". Rzut karny na bramkę zamienił niezawodny tego dnia Darwin Nunez. Barcelona dostała już trzeci cios i właściwie była już "na deskach".



Na domiar złego, w 88. minucie Eric Garcia otrzymał jeszcze czerwoną kartkę, po drugiej żółtej i faulu na Goncalo Ramosie. Barcelona zmuszona została do kończenia meczu w osłabieniu.

Liga Mistrzów

2021-09-29 21:00 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: Felix Zwayer Manchester United Villarreal CF 2 1 DO PRZERWY 0-0 Alex Telles 60' Cristiano Ronaldo 90' Paco Alcácer 53'

Manchester United - Villarreal 2-1 (0-0)



0-1 Paco Alcacer 53.



1-1 Telles 60.



2-1 Cristiano Ronaldo 90.



W spotkaniu grupy F Manchester United podejmował Villarreal, a to oznacza swego rodzaju powtórkę z ostatniego finału Ligi Europy.



W pierwszej połowie minimalną przewagę mieli goście, którzy oddali do przerwy 4 celne strzały na bramkę. Żadnego jednak ostatecznie nie udało im się zamienić na gola.

Po przerwie starania Villarreal przyniosły w końcu efekt. Paco Alcacer dał "Żółtej Łodzi Podwodnej" prowadzenie. Długo jednak goście się nie cieszyli z tego stanu rzeczy. Już w 60. minucie Manchester wyrównał - gola na 1-1 zdobył Alex Telles.



Decydującego gola zdobył w samej końcówce Cristiano Ronaldo - a któżby inny! Ostatecznie "Czerwone Diabły" uratowały trzy punkty rzutem na taśmę.

Liga Mistrzów

2021-09-29 21:00 | Stadion: Red Bull Arena | Widzów: 24207 | Arbiter: Halil Umut Meler FC Salzburg Lille OSC 2 1 DO PRZERWY 1-0 K. Adeyemi 35',53' B. Yılmaz 62'

FC Salzburg - Lille OSC 2-1 (1-0)



1-0 Adeyemi k. 35.

2-0 Adeyemi k. 53.

2-1 Yilmaz 62.



W 35. minucie Karim-David Adeyemi zdobył bramkę z rzutu karnego. Po przerwie znów dostał okazję, by podejść do wykonywania "jedenastki" i znów nie spudłował. Francuska ekipa jednak nie odpuszczała, w 62. minucie kontaktowego gola dla Lille zdobył Burak Yilmaz. Ostatecznie jednak Salzburg cieszył się ze zwycięstwa.

Liga Mistrzów

2021-09-29 21:00 | Stadion: VOLKSWAGEN ARENA | Arbiter: Georgi Kabakov VfL Wolfsburg Sevilla FC 1 1 DO PRZERWY 0-0 R. Steffen 48' I. Rakitić 87'

Wolfsburg - Sevilla FC 1-1 (0-0)



1-0 Steffen 48.

1-1 Rakitić 87. k.





Od 85. minuty gospodarze grali w osłabieniu, bo czerwoną kartkę zobaczył Guilavogui. Karnego na wagę remisu wykorzystał Chorwat Ivan Rakitić.



JK