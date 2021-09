Relacja nie odświeża się automatycznie. Kliknij F5!





Reklama

Liga Mistrzów

2021-09-29 21:00 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: Jesús Gil Manzano Juventus Turyn Chelsea Londyn 1 0 DO PRZERWY 0-0 F. Chiesa 46'

Juventus Turyn - Chelsea Londyn 1-0 (0-0)



1-0 Chiesa 46.



Najbardziej emocjonująco w środowy wieczór zapowiada się starcie w grupie H - Juventus Turyn gra z triumfatorami poprzedniej edycji, czyli Chelsea Londyn. Czy Wojciech Szczęsny powstrzyma "The Blues"? Polak ma wybiec w podstawowym składzie "Starej Damy".

W 20. minucie świetną okazję miał Federico Chiesa, który po stracie ze strony "The Blues" pędził z piłką na bramkę Chelsea. Ostatecznie jednak uderzył minimalnie obok słupka. Po pół godzinie gry z dystansu próbował soczyście uderzyć Adrien Rabiot, ale piłka poszybowała nad bramką.



Chiesa próbował się przebić jak nie prawym, to lewym skrzydłem. Po jego zagraniu do Juana Cuadrado Juventus miał dobrą okazję z rzutu wolnego, bo Kolumbijczyk był faulowany przed polem karnym. Ale Federico Bernardeschi uderzył prosto w mur.

Tuż po przerwie Chiesa dostał w końcu nagrodę za swoje starania i tym razem nie chybił - dał "Juve" prowadzenie 1-0.





Liga Mistrzów

2021-09-29 21:00 | Stadion: Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) | Arbiter: Daniele Orsato SL Benfica Lizbona FC Barcelona 1 0 DO PRZERWY 1-0 D. Núñez 3'

Benfica - Barcelona 1-0



W meczu grupy E Benfica rywalizuje z Barceloną. Czy ekipa Ronalda Koemana w końcu zagra dobry mecz? Już od 3. minuty "Blaugrana" przegrywa z portugalską ekipą po bramce Darwina Nuneza.



Świetną okazję miał de Jong, ale z bliska uderzył obok bramki. Po niespełna pół godzinie gry w niezłej sytuacji znalazł się też Memphis Depay, ale uderzył w kierunku dalszego słupka jednak niecelnie.

Liga Mistrzów

2021-09-29 21:00 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: Felix Zwayer Manchester United Villarreal CF 0 0

Manchester United - Villarreal 0-0



W spotkaniu grupy F Manchester United podejmuje Villarreal, a to oznacza swego rodzaju powtórkę z ostatniego finału Ligi Europy.



W pierwszej połowie minimalną przewagę mieli goście, którzy oddali do przerwy 4 celne strzały na bramkę. Żadnego jednak ostatecznie nie udało im się zamienić na gola.

Liga Mistrzów

2021-09-29 21:00 | Stadion: Red Bull Arena | Arbiter: Halil Umut Meler FC Salzburg Lille OSC 1 0 DO PRZERWY 1-0 K. Adeyemi 35'

FC Salzburg - Lille OSC 1-0



1-0 Adeyemi k. 35.



W 35. minucie Karim-David Adeyemi zdobył bramkę z rzutu karnego.

Liga Mistrzów

2021-09-29 21:00 | Stadion: VOLKSWAGEN ARENA | Arbiter: Georgi Kabakov VfL Wolfsburg Sevilla FC 0 0

Wolfsburg - Sevilla FC 0-0



O 21 zaczynają się też dwa inne spotkania Ligi Mistrzów. Salzburg mierzy się z Lille OSC. Wolfsburg gra z Sevillą.



JK