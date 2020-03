LM i LE. "Bild": Siedem możliwych modeli dokończenia sezonu

UEFA rozważa siedem modeli dokończenia sezonu w europejskich rozgrywkach. W każdym z wariantów finał Ligi Mistrzów ma zostać rozegrany 27 czerwca w Stambule. Informacje podają zagraniczne media, a piłkarska centrala ich na razie nie potwierdza.

Zarówno Liga Mistrzów, jak i Liga Europy zatrzymały się obecnie na 1/8 finału i nie wiadomo, kiedy zostaną wznowione. UEFA chce jednak dokończyć rozgrywki.

Jak podaje "Bild am Sonntag" europejskie rozgrywki mają zostać wznowione 14 kwietnia. Biorąc jednak pod uwagę sytuację na Starym Kontynencie i szybkość rozprzestrzeniania się koronawirusa mało prawdopodobne wydaje się, żeby do tego doszło.



UEFA rozważa także rozgrywanie meczów w weekendy. Chce zrezygnować z dotychczasowego modelu spotkań wtorek-czwartek. Te terminy byłyby wolne dla krajowych lig, ale te na razie nie wznawiają rozgrywek.



Jeśli okaże się, że 14 kwietnia europejskie puchary nie ruszą, wówczas w planach są turnieje lub rezygnacja z meczów rewanżowych i w tym wypadku o awansie do kolejnej rundy decydowałoby jedno spotkanie. Gospodarza meczu wyłaniałoby losowanie.



Wszystkie scenariusze wydają się jednak być obecnie nierealne. Pandemia, której epicentrum jest w Europie, nie wygasa, a ma coraz okrutniejszą twarz. Dziennie dochodzi do ok. 20 tys. nowych zarażeń. Liczba zgonów rośnie.

Zdjęcie Trofeum dla zwycięzcy Ligi Mistrzów / PAP/EPA