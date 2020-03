Rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów FC Barcelona - SSC Napoli odbędzie się bez udziału publiczności ze względu na koronawirusa. To już trzecie spotkanie LM, co do którego podjęto taką decyzję.

To już oficjalna informacja. Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa spotkanie w Barcelonie zostanie rozegrane bez udziału publiczności. Dla klubu z Katalonii oznacza to spore straty finansowe.

To już trzecie spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów, które odbędzie się bez udziału kibiców. Wcześniej podjęto takie decyzje odnośnie spotkań Valencii z Atalantą oraz Pars Saint-Germain z Borussią Dortmund.

Rewanżowe spotkanie Barcelony z Napoli odbędzie się 18 marca. W pierwszym meczu padł remis 1-1.



Z uwagi na koronawirusa zawieszono już rozgrywki włoskiej Serie A. W Polsce premier Mateusz Morawiecki ogłosił odwołanie wszystkich imprez masowych, co oznacza, że spotkania Ekstraklasy odbędą się bez udziału publiczności.

