"The Reds" przystępowali do środowego meczu jako pewni awansu do fazy pucharowej. Nic dziwnego, że szkoleniowiec Jürgen Klopp postanowił zamieszać składem. W zespole pojawił się m.in. debiutujący w Lidze Mistrzów Tyler Morton. 19-letni pomocnik w tym sezonie zdążył już zadebiutować w pierwszym zespole w Pucharze Ligi, a w weekend dostał sześć minut w Premier League.

Goście mieli więcej do stracenia, bo cały czas walczą o wyjście z grupy. I to oni stworzyli sobie pierwsi okazję bramkową. W 13. minucie przejęli piłkę na środku boiska, Luis Diaz podciągnął ją w pole karne i wystawił Otavio, ale nie ten nie trafił do siatki.

Reklama

Potem Porto straciło doświadczonego obrońcę Pepe, który doznał kontuzji i po 25 minutach musiał zastąpić go Fabio Cardoso.



Z kolei w 37. minucie Thiago zagrał prostopadle do Sadia Mane, który wbiegł w pole karne i z kąta uderzył do siatki, ale po chwili okazało się, że Senegalczyk był na spalonym.



Po zmianie stron, w 52. minucie, wszystko jednak było w porządku i gospodarze objęli prowadzenie. Po rzucie wolnym, piłkarze Porto wybili piłkę przed pole karne, gdzie złożył się do niej Thiago, a ta, jeszcze między nogami jednego z rywali, przy słupku znalazła drogę do bramki.

Liverpool - FC Porto. Salah strzelił gola i zszedł

Premier League Bezlitosny nokaut w starciu gigantów z Premier League Następnie gościom w sukurs starał się przyjść Alisson, który źle wybijał piłkę, ale Otavio nie wykorzystał prezentu, zagrywając niecelnie, a potem miał pretensje do kolegi, że nie pobiegł w odpowiednie miejsce.

W 62. minucie bramkę zdobył Takumi Minamino, ale Japończyk był na wyraźnym spalonym.



Osiem minut później znowu nie było jednak wątpliwości. Mohamed Salah dostał podanie z własnej połowy, wymienił piłkę z Jordanem Hendersonem, a następnie wpadł w pole karne, minął Andresa Uribe i znalazł miejsce przy słupku.



To był ostatni kontakt z piłką Egipcjanina, bo po chwili zszedł z murawy zastąpiony przez Fabinho.

Dla Salaha to było szóste trafienie w tym sezonie Ligi Mistrzów, a jedynym piłkarzem "The Reds", który strzelił tyle goli w fazie grupowej był Roberto Firmino w sezonie 2017/18.



Liverpool - FC Porto. Anglicy nigdy nie przegrali

To było już dziesiąte starcie pomiędzy tymi zespołami w europejskich pucharach. Anglicy jeszcze nigdy nie przegrali, odnosząc siedem zwycięstw i tylko trzy remisując. Z tego aż sześć spotkań przypadło na erę Kloppa, w tym pięć wygranych.



Liverpool, który już wcześniej zapewnił sobie pierwsze miejsce, prowadzi z kompletem 15 punktów, bijąc dotychczasowy swój rekord w fazie grupowej (14), a Porto w ostatniej kolejce zagra u siebie z Atletico Madryt o wyjście z grupy B.



Liga Mistrzów

2021-11-24 21:00 | Stadion: Anfield | Widzów: 52209 | Arbiter: Felix Zwayer STATYSTYKI Liverpool FC FC Porto 2 0 Posiadanie piłki 58,5% 41,5% Strzały 10 7 Strzały na bramkę 7 1 Rzuty rożne 7 4 Faule 13 12 Spalone 6 2

Zdjęcie Thiago cieszy się po golu / AFP

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę grupy B Ligi Mistrzów

Zasady plebiscytu As Sportu 2021 możesz przeczytać w tym miejscu.

By przejść do głosowania - kliknij w tym miejscu!