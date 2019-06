Liverpool sięgnął po szósty Puchar Europy, w czym wielka zasługa menedżera Juergena Kloppa. Angielskie media twierdzą, że klub szykuje ogromną podwyżkę dla niemieckiego trenera.

Angielskie media są pod wrażeniem Kloppa, który z niechcianych piłkarzy stworzył fantastyczny zespół. "The Reds" po raz drugi z rzędu grali w finale Ligi Mistrzów, a w ostatnim sezonie Premier League zajęli drugie miejsce, choć zdobyli aż 97 punktów i przegrali tylko jeden mecz.

- Nie do wiary, co zrobił w klubie, czego dokonał - podkreślił po finale Ligi Mistrzów Jordan Henderson, kapitan Liverpoolu.

Klopp zarabia w Liverpoolu 7 mln funtów rocznie, ale chociaż jego kontrakt ma być ważny jeszcze przez trzy lata, to władze klubu szykują dla niego ogromną podwyżkę, żeby nie ryzykować utraty znakomitego trenera.

Jak podaje dailymail.co.uk, sportowa agencja marketingowo-turystyczna Fenway Sports Group, która jest właścicielem Liverpoolu, zamierza podnieść zarobki menedżera do 10 mln funtów.

- Kiedy piłkarze podrzucali go po zwycięskim finale, wiedzieli to, co wie każdy kibic Liverpoolu: trener jest uwielbiany przez wszystkich, którzy doceniają piłkę nożną. Juergen to wspaniały trener - chwalił Kloppa Tom Werner, prezes Liverpoolu.

