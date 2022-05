Liverpool - Real Madryt. O której godzinie dzisiaj finał Ligi Mistrzów?

Oprac.: Andrzej Zasadni Liga Mistrzów

Liverpool - Real Madryt: o której godzinie dzisiaj finał Ligi Mistrzów? To pytanie, które zadają sobie fani futbolu na całym globie. Już dzisiaj finał Ligi Mistrzów, który jest małym "powrotem do przeszłości". Mecz Liverpool - Real Madryt to powtórka finału z 2018 roku. Wtedy górą był Real. Jak będzie tym razem? Liverpool - Real Madryt. O której godzinie dzisiaj finał Ligi Mistrzów?

Zdjęcie Liverpool - Real Madryt. O której godzinie dzisiaj finał Ligi Mistrzów? W 2018 roku mecz Real - Liverpool zakończył się wynikiem 3-1. / Andrzej Iwanczuk /Reporter / East News