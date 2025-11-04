Liverpool - Real Madryt. LM. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]
Mecz Liverpool FC - Real Madryt będzie jednym z największych hitów 4. kolejki Ligi Mistrzów. "The Reds" w przeciwieństwie do "Królewskich" nie prezentują się ostatnio najlepiej, ale atut magicznego Anfield Road może pomóc im w starciu rywalem, który niedawno wygrał "El Clasico". O której godzinie mecz Liverpool - Real Madryt? Gdzie obejrzeć? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Liverpool FC - Real Madryt w ramach 4. kolejki Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Extra 1 oraz CANAL+ Sport 5. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Liverpool - Real Madryt. Liga Mistrzów. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]
Liverpool w tym sezonie nie radzi sobie najlepiej. "The Reds" w Lidze Mistrzów na trzy mecze wygrali dwa, doznając przy tym porażki z Galatasaray Stambuł. W Premier League sytuacja piłkarzy Arnego Slota też nie wygląda najlepiej. Jego zespół co prawda zajmuje trzecie miejsce, ale traci do liderującego Arsenalu już siedem punktów i w ostatnich pięciu spotkaniach, doznał aż czterech porażek. Przełamanie nadeszło w ostatniej kolejce, w której Liverpool pokonał Aston Villa 2:0.
W znacznie lepszej dyspozycji znajdują się piłkarze Realu Madryt. "Królewscy" mogą się aktualnie pochwalić passą siedmiu zwycięstw z rzędu i przede wszystkim tym najważniejszym, czyli w "El Clasico". Real pokonał wówczas FC Barcelonę 2:1. Ekipa Xabiego Alonso zdaje się być na fali po tym triumfie, bowiem w miniony weekend rozbiła Valencię aż 4:0.
Mecze Liverpool z Realem Madryt w Lidze Mistrzów należą do klasyki gatunku. W tych rozgrywkach oba zespoły zagrały ze sobą 12 razy. Siedem razy triumfowali "Królewscy" , trzy razy wygrywali "The Reds" i trzykrotnie padł remis. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki, nieznacznym faworytem zdaje się być Real, ale trzeba pamiętać, że na Anfield Road wydarzyło się już wiele niezapomnianych historii i Liverpool nawet będąc w kryzysie, potrafi być u siebie bardzo groźny.
Mecz Liverpool FC - Real Madryt w ramach 4. kolejki Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Extra 1 oraz CANAL+ Sport 5.