Liverpool - Real Madryt. LM. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Liverpool FC - Real Madryt w ramach 4. kolejki Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Extra 1 oraz CANAL+ Sport 5. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Dobra atmosfera na treningu Realu Madryt po wygranym El Clasico. WIDEO ASSOCIATED PRESS © 2025 Associated Press

Liverpool - Real Madryt. Liga Mistrzów. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Liverpool w tym sezonie nie radzi sobie najlepiej. "The Reds" w Lidze Mistrzów na trzy mecze wygrali dwa, doznając przy tym porażki z Galatasaray Stambuł. W Premier League sytuacja piłkarzy Arnego Slota też nie wygląda najlepiej. Jego zespół co prawda zajmuje trzecie miejsce, ale traci do liderującego Arsenalu już siedem punktów i w ostatnich pięciu spotkaniach, doznał aż czterech porażek. Przełamanie nadeszło w ostatniej kolejce, w której Liverpool pokonał Aston Villa 2:0.

W znacznie lepszej dyspozycji znajdują się piłkarze Realu Madryt. "Królewscy" mogą się aktualnie pochwalić passą siedmiu zwycięstw z rzędu i przede wszystkim tym najważniejszym, czyli w "El Clasico". Real pokonał wówczas FC Barcelonę 2:1. Ekipa Xabiego Alonso zdaje się być na fali po tym triumfie, bowiem w miniony weekend rozbiła Valencię aż 4:0.

Mecze Liverpool z Realem Madryt w Lidze Mistrzów należą do klasyki gatunku. W tych rozgrywkach oba zespoły zagrały ze sobą 12 razy. Siedem razy triumfowali "Królewscy" , trzy razy wygrywali "The Reds" i trzykrotnie padł remis. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki, nieznacznym faworytem zdaje się być Real, ale trzeba pamiętać, że na Anfield Road wydarzyło się już wiele niezapomnianych historii i Liverpool nawet będąc w kryzysie, potrafi być u siebie bardzo groźny.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Extra 1 oraz CANAL+ Sport 5.

Kylian Mbappe, Arda Guler i Jude Bellingham w barwach Realu Madryt ALBERTO GARDIN AFP

Liverpool poprzedni sezon ligowy zakończył mistrzostwem Anglii Jon Super East News