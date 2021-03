Liverpool FC pokonał w rewanżu 2-0, a w dwumeczu 4-0 RB Lipsk i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. "The Reds" długo byli nieskuteczni, ale w końcu zapewnili sobie wygraną na stadionie w Budapeszcie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. LM. Kryzys Liverpoolu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Liga Mistrzów: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Reklama

Liverpool do rewanżu przystępował z zaliczką z pierwszego spotkania 2-0, ale wielu ekspertów spodziewało się, że RB Lipsk może sprawić sporą niespodziankę. Zwłaszcza, że "The Reds" wystawili od pierwszej minuty parę niedoświadczony stoperów - Ozana Kabaka oraz Nathaniela Philippsa.

W dodatku gracze Liverpoolu przegrali wszystkie sześć ostatnich spotkań rozgrywanych w roli gospodarza. To najgorsza passa w historii klubu. Dziś, być może na ich szczęście, mecz nie był rozgrywany na Anfield, lecz w Budapeszcie - z powodu ograniczeń nałożonych na Wielką Brytanię z powodu pandemii koronawirusa.

Piłkarze Juergena Kloppa mogli bardzo szybko wyjść na prowadzenie, co stawiałoby niemiecki zespół w skrajnie niekorzystnej sytuacji. Po znakomitym podaniu z głębi pola w wykonaniu Thiago Alcantary, Mohamed Salah od połowy boiska biegł sam na bramkę Petera Gulacsiego. Gdy dobiegł do pozycji strzeleckiej - uderzył prosto w bramkarza, a dobitka Sadio Mane była dość komiczna. Senegalczyk zamiast w stronę bramki, uderzył piłkę głową pionowo w dół.

W kolejnych minutach inicjatywę przejął Lipsk. Z dystansu ładny, techniczny, ale zbyt lekki strzał oddał Kevin Kampl, a dużo bliżej powodzenia był Emil Forsberg. Szwed z 14 m strzelił mocno po ziemi, ale chybił o kilkanaście centymetrów.

Tuż przed przerwą raz jeszcze okazję miał Liverpool, ale Diogo Jota z najbliższej odległości nie trafił do praktycznie już opustoszałej bramki.

Po zmianie stron festiwal nieskuteczności trwał w najlepsze. 10 minut po zmianie stron znów w kapitalnej sytuacji znalazł się Jota, lecz uderzył w łatwy sposób do obrony dla Gulacsiego. Dobić piłkę mógł jeszcze Salah, ale nie trafił do pustej bramki.

Dopiero w ostatnich 20 minutach Liverpoolowi udało się rozwiązać worek z bramkami. Najpierw do bramki rywala trafił nieskuteczny wcześniej Salah, finalizując akcję strzałem tuż przy słupku. Wcześniej "The Reds" w efektownym stylu wyszli spod pressingu rywala, przesuwając akcję w pole karne Lipska.

Cztery minuty później na 2-0 podwyższył Mane. Z prawej strony idealnie dośrodkował wprowadzony chwilę wcześniej z ławki Divock Origi, a Senegalczykowi wystarczyło tylko dostawić nogę z najbliższej odległości.

Tym samym Liverpool dość pewnie pokonał niemiecką ekipę i zapewnił sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. To w obliczu ligowych problemów "The Reds" bardzo ważna wiadomość.

Liverpool FC - RB Lipsk 2-0 (0-0)

Bramki: 1-0 Salah (70.), 2-0 Mane (74.).

Wojciech Górski





Liga Mistrzów

2021-03-10 21:00 | Stadion: Puskás Aréna | Arbiter: Clément Turpin STATYSTYKI Liverpool FC RB Lipsk 2 0 Posiadanie piłki 40,5% 59,5% Strzały 13 11 Strzały na bramkę 9 2 Rzuty rożne 5 1 Faule 18 7 Spalone 4 3

2 0 Liverpool FC RB Lipsk Alisson Alexander-Arnold Phillips Kabak Robertson Fabinho Alcântara Wijnaldum Teixeira Salah Mané Gulácsi Adams Upamecano Mukiele Mulere Klostermann Olmo Kampl Sabitzer Forsberg Nkunku Yurary Poulsen SKŁADY Liverpool FC RB Lipsk Alisson Becker Peter Gulacsi Trent Alexander-Arnold Tyler Adams Nathaniel Phillips Dayotchanculle Upamecano Ozan Muhammed Kabak Nordi Mukiele Mulere 90′ 90′ Andrew Robertson Lukas Klostermann Tavares Fabinho 73′ 73′ Daniel Olmo Carvajal 72′ 72′ Alcantara Thiago 46′ 46′ Kevin Kampl 82′ 82′ Georginio Wijnaldum Marcel Sabitzer 72′ 72′ Diogo Jota Teixeira da Silva 60′ 60′ Emil Forsberg 70′ 70′ Mohamed Salah Christopher Nkunku 74′ 74′ 90′ 90′ Sadio Mané 60′ 60′ Yussuf Yurary Poulsen REZERWOWI Harvey Davies Josep Martínez Riera Adrián San Miguel del Castillo Benjamin Henrichs Ben Davies Vilmos Tamás Orban Curtis Jones Marcel Halstenberg 90′ 90′ Konstantinos Tsimikas 73′ 73′ Amadou Haidara 72′ 72′ Naby Deco Keita Ibrahima Konaté 82′ 82′ James Milner 46′ 46′ Alexander Soerloth Rhys Williams Lazar Samardžić Xherdan Shaqiri 60′ 60′ Hee-Chan Hwang Neco Williams 60′ 60′ Justin Kluivert 90′ 90′ Alex Oxlade-Chamberlain 72′ 72′ Divock Origi