Liga Mistrzów: wyniki, tabele grup, terminarz, strzelcy



Liverpool z Milanem wcześniej mierzyli się ze sobą tylko dwukrotnie - za każdym razem w finale Ligi Mistrzów! Za pierwszym razem po pamiętnym finale w Stambule zwyciężyli "The Reds", dzięki fenomenalnej postawie Jerzego Dudka. Dwa lata później lepszy okazał się Milan.

Włoski klub do Ligi Mistrzów wrócił po siedmiu latach przerwy. Skład bardzo silnej grupy uzupełniają Atletico Madryt oraz FC Porto.



Mecz prowadził polski arbiter Szymon Marciniak.



Liverpool FC - AC Milan. Błyskawiczny gol i zmarnowany karny!

Spotkanie rozpoczęło się od ataków gospodarzy. Piłkarze Juergena Kloppa długo rozgrywali piłkę w ataku pozycyjnym.



To przyniosło błyskawiczny efekt i już w 9. minucie Liverpool wyszedł na prowadzenie! Trent Alexander-Arnold rozegrał piłkę z Mohamedem Salahem, po czym wpadł w pole karne i uderzył wzdłuż bramki. Piłka odbiła się od nogi Fikayo Tomoriego i zaskoczyła bramkarza Milanu!



Gol najpierw zapisano Anglikowi, lecz po weryfikacji uznano go samobójczym trafieniem Tomoriego.



Pięć minut później Szymon Marciniak podyktował rzut karny dla Liverpoolu po zagraniu ręką jednego z piłkarzy Milanu. Do piłki podszedł Salah, uderzył z całej siły, lecz jego strzał obronił Mike Maignan!



Przewaga "The Reds" w pierwszych minutach była gigantyczna. Po 20 minutach statystyka strzała wyglądała: 14-0!



Ogromna przewaga nie zdała się jednak na nic, bo Milanowi wystarczyła jedna dobra akcja, by doprowadzić do wyrównania! W 42. minucie Alexis Saelemaekers zabawił się z obrońcą Liverpoolu, po czym Rafael Leao wypatrzył w polu karnym Ante Rebicia. Ten precyzyjnym uderzeniem doprowadził do wyrównania.



Liverpool był oszołomiony straconą bramką, gdy Milan jeszcze przed przerwą zdobył drugiego gola! Znów w roli głównej wystąpił Rebić, który wyłożył piłkę Theo Hernandezowi. Jego uderzenie zatrzymał obrońca, ale z bliskiej odległości do bramki wcisnął ją Brahim Diaz!



Liverpool FC - AC Milan. Zobacz dwie bramki w trzy minuty:

Jakby tego było mało, już kilkadziesiąt sekund po zmianie stron Milan ponownie trafił do bramki Liverpoolu! Tym razem gol Simona Kjaera nie został jednak uznany, bowiem sędzia Marciniak odgwizdał spalonego.



W kolejnej akcji Liverpool wyrównał! Po sprytnym podaniu Salah znalazł się oko w oko z Maignanem i tym razem się nie pomylił! Co prawda Egipcjanin cudem uniknął spalonego, lecz tym razem gol został uznany.

Liverpool FC - AC Milan. Zobacz bramkę Salaha na 2-2:

Po tej bramce Liverpool wrócił na swoje tory i w 69. minucie kapitan "The Reds" ponownie wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie znakomitym uderzeniem! Jordan Henderson uderzył wolejem z 16 m i piłka wpadła do bramki przy samym rogu!

Liverpool FC - AC Milan. Zobacz bramkę Hendersona na 3-2:

Liverpool FC - AC Milan 3-2 (1-2)



Bramka: 1-0 Tomori (9. - gol samobójczy), 1-1 Rebić (42.), 1-2 Brahim Diaz (44.), 2-2 Salah (49.), 3-2 Henderson (69.).



Zmarnowany rzut karny: Salah (14.).



Liverpool FC: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson - Keita, Fabinho, Henderson - Salah, Origi, Diogo Jota.



AC Milan: Maignan - Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez - Kessie, Bennacer - Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao - Rebić.

Liga Mistrzów

2021-09-15 21:00 | Stadion: Anfield | Arbiter: Szymon Marciniak STATYSTYKI Liverpool FC AC Milan 3 2 Posiadanie piłki 61,2% 38,8% Strzały 19 9 Strzały na bramkę 11 6 Rzuty rożne 15 2 Faule 11 10 Spalone 1 3

3 2 Liverpool FC AC Milan Alisson Alexander-Arnold Matip Gomez Robertson Henderson Keïta Fabinho Salah Origi Jota Maignan Calabria Kjær Tomori Hernández Bennacer Saelemaekers Leão Kessié Díaz Rebić SKŁADY Liverpool FC AC Milan Alisson Becker Mike Maignan Trent Alexander-Arnold Davide Calabria Joel Matip Simon Kjaer Joe Gomez 9′ (samob.) 9′ (samob.) Fikayo Tomori Andrew Robertson Theo Bernard François Hernández 69′ 69′ 84′ 84′ Jordan Henderson 13′ 13′ 71′ 71′ Ismaël Bennacer 71′ 71′ Naby Deco Keita 62′ 62′ Alexis Saelemaekers Tavares Fabinho 62′ 62′ Rafael Alexandre Conceição Leão 48′ 48′ 14′ (k.) 14′ (k.) 84′ 84′ Mohamed Salah Franck Yannick Kessié 63′ 63′ Divock Origi 44′ 44′ 61′ 61′ Brahim Abdelkader Díaz 71′ 71′ Diogo José Teixeira da Silva 42′ 42′ 83′ 83′ Ante Rebić REZERWOWI Caoimhin Kelleher Andreas Kristoffer Jungdal Adrián San Miguel del Castillo Ciprian Tatarusanu Ibrahima Konaté Fodé Ballo Touré Nathaniel Phillips 62′ 62′ Alessandro Florenzi Konstantinos Tsimikas Matteo Gabbia Virgil van Dijk Pierre Kazeye Rommel Kalulu Kyatengwa 71′ 71′ Curtis Jones Alessio Romagnoli 84′ 84′ 90′ 90′ James Milner 71′ 71′ Sandro Tonali 84′ 84′ Alex Oxlade-Chamberlain 62′ 62′ Olivier Giroud 71′ 71′ Alcantara Thiago 83′ 83′ Daniel Maldini 63′ 63′ Sadio Mané Takumi Minamino

Zdjęcie Trent Alexander-Arnold cieszy się z bramki na 1-0 / PETER POWELL / PAP/EPA



WG