Liverpool FC - FC Midtjyland w 6. kolejce LM. Mecz trwa

Zapraszamy na relacje na żywo z meczów Ligi Mistrzów. W ostatniej serii spotkań grupy D zmierzą się Ajax Amsterdam z Atalantą Bergamo, a także ostatni FC Midtjylland z zwycięzcą grupy zwycięzca grupy Liverpool FC.

W ostatnie kolejce meczów Ligi Mistrzów w grupie D rywalizować będą Liverpool FC z FC Midtjyland oraz Ajax Amsterdam z Atalantą Bergamo.



To drugie starcie to jeden z najciekawiej zapowiadających się spotkań tej serii. Obie drużyny stocza bezpośrednią walkę o miejsce w 1/8 finału.



Pewny udziału w najlepszej szesnastce jest Liverpool, który na wyjeździe zmierzy się z Midtjylland. Dla angielskiego klubu to mecz o przysłowiową pietruszkę, dla drugiego o honor.

Składy awizowane na mecz Ajax - Atalanta:



Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Brobbey, Tadić.



Atalanta: Gollini, Tolói, Romero, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Gomez, Zapata.

Składy awizowane na mecz Liverpool - Midtjyland:



Liverpool: Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, R. Williams, Fabinho, Tsimikas, Clarkson, Keita, Minamino, Jota, Salah, Origi.



Midtjyland: Hansen; Cools, Sviatchenko, Scholz, Paulinho, Onyeka, Cajuste, Evander, Dreyer, Mabil, Kaba.



W ekipie prowadzonej przez Juergena Kloppa doszło do wielu zmian względem ostatniego spotkania ligowego. W podstawowym składzie ostali się tylko Kelleher, Salah i Jota.



To efekt kontuzji, ale także ciężkiego i obfitego w spotkania terminarza, jaki rysuje się przed mistrzami Anglii.



W pierwszym starciu Ajaksu z Atalantą padł wynik 2-2, włosi zdołali doprowadzić do wyrównania mimo że przegrywali już dwoma golami.



Już za moment rozpoczną się oba spotkania, piłkarze są już na murawie i odsłuchali hymn Ligi Mistrzów.



W składzie holenderskiego zespołu znalazło się miejsce dla debiutującego w seniorskim futbolu Briana Brobbeya.



1. minuta - Ajax z pierwszym atakiem pozycyjnym, linia defensywna rywali bez zarzutu.



2. minuta - Gol dla Liverpoolu. Strzelcem Mo Salah! The Reds prowadzą 1-0.



2. minuta - Gospodarze meczu w Amsterdamie wykonywali rzut rożny. Wywalczył go debiutujący Brobbey.



2. minuta - Salah wykorzystał złe podanie do tyłu Midtjyland. Z dużą ekstrawagancją i spokojem oszukał bramkarza strzałem "ze szpica".



5. minuta - Dwóch piłkarzy zderzyło się, przerwa w grze. Udział w tym niebezpiecznym zagraniu brali Paulinho i Mabil.



8. minuta - Trwa testowanie obrony Atalanty przez Ajax, na razie szczelnie pilnują swojego pola karnego gracze z Bergamo.



8. minuta - Gol strzelony przez Salaha w pierwszej minucie jest najszybszym jaki Liverpool zdobył kiedykolwiek w Champions League. Egipskiemu snajperowi umieszczenie piłki w siatce zajęło dokładnie 55 sekund od momentu rozpoczęcia zawodów.



9. minuta - Żółta kartka dla Onyeki z Midtjyland.



10. minuta - Zapata szukał Gomeza wrzutką, ale złapał piłkę Onana.



10. minuta - Origiemu udzielana jest pomoc medyczna po faulu Oneyki.



13. minuta - Zapata powstrzymany w polu karnym wślizgiem przez Schuursa, wcześniej minął trzech rywali.



14. minuta - Strzał z 30. metrów w wykonaniu Dreyera, obok bramki.



15. minuta - Pierwsza akcja ze strzałem w wykonaniu Ajaxu. Brobbey dograł do Mazraouiego, uderzenie zblokowane na strzał.



18. minuta - Gomez pozbawiony piłki przy próbie przedarcia się w pole karne.



19. minuta - Juergen Klopp nie bierze wolnego. Aktywnie podpowiada swoim piłkarzom przy linii bocznej, pomimo że mecz nie ma większego znaczenia z perspektywy LFC.



20. minuta - Jota z woleja, broni Minamino. Mogło być 2:0 dla gości.



20. minuta - De Roon powinien był wyprowadzić Atalantę na prowadzenie, ale nie trafił w bramkę.



22. minuta - Gravenberch z żółtą kartką za przytrzymywanie Zapaty.



23. minuta - Co raz groźniejsze akcje Ajaksu. Mazraoui próbował zagrać piętą, nie wyszło.



25. minuta - Po rzucie rożnym Midtjyland spokojna interwencja Fabinho, który głową dostarcza piłkę do swojego bramkarza.



25. minuta - Posiadanie piłki 60/40 na korzyść Ajaksu, ale w meczu nadal nie było żadnego celnego strzału w lustro bramki.











