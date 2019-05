Czy Liverpool jest w stanie odrobić trzybramkową stratę z Barceloną w półfinale Ligi Mistrzów? Tym bardziej, że nie będą mogli zagrać Mohamed Salah i Roberto Firmino. "Koncepcja jest taka, że będziemy chcieli wygrać mecz" - powiedział Juergen Klopp, szkoleniowiec "The Reds" na konferencji prasowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Klopp (Liverpool): Dopóki mamy 11 zawodników na boisku, spróbujemy. Wideo © 2019 Associated Press

Zobacz zestaw par półfinałowych Ligi Mistrzów

Reklama

Wydaje się, że w tej parze jest już wszystko jasne. Barcelona na Camp Nou pokonała Liverpool 3-0, choć wynik nie oddaje przebiegu spotkania. Angielski klub był tydzień temu lepszy, ale brakowało mu skuteczności. Najbardziej widoczne to było w końcówce pojedynku, kiedy Salah z kilku metrów trafił w słupek zamiast do siatki.

Liverpool we wtorek musi więc odrabiać dużą stratę, a poza tym nie będzie mógł skorzystać z dwóch żądeł. Chodzi o wspomnianego Salaha i Roberta Firmino. "Dwóch z najlepszych napastników na świecie nie zagra w rewanżu" - przyznał Klopp.

W przypadku Brazylijczyka chodzi o pachwinę, natomiast Egipcjanin ma problem po starciu z Martinem Dubravką, bramkarzem Newcastle United, w ostatniej kolejce Premier League.

"Ma wstrząśnienie mózgu. On czuje się dobrze, ale z medycznego punktu widzenia to za mało, by by mógł zagrać. Bardzo chciałby wyjść na murawę we wtorek, ale nie możemy tego zrobić" - tłumaczył Klopp sytuację z Salahem, który ma być gotowy na sobotę, kiedy zostanie rozegrana ostatnia kolejka ligowa.

Jakby tego było mało na poniedziałkowym treningu zabrakło obrońcy Virgila van Dijka i pomocnika Aleksa Oxlade'a-Chamberlaina. Kontuzjowany jest także Naby Keita.



Niemiec nie składa jednak broni przed rewanżem z Barceloną. "Koncepcja jest taka, że będziemy chcieli wygrać mecz" - mówił.

"Aby awansować, musimy strzelić cztery gole w ciągu 90 minut. Nie ułatwia mi to życia, dopóki jednak mamy 11 zawodników, to spróbujemy" - dodał.

Trener Liverpoolu zdaje sobie sprawę, jak ciężkie zadanie czeka jego zespół.



"Wygląda na to, że trzeba być doskonałym, żeby ich pokonać, ale będziemy się starali" - powiedział Klopp.

Barcelona nie ma takich kłopotów, a poza tym w weekend mogła w Primera Division wystawić rezerwy, bo już wcześniej zapewniła sobie kolejne mistrzostwo Hiszpanii.



"Barcelona dokonała 11 zmian. Przed nami wiele decyzji do podjęcia. We wtorek czeka nas trzeci mecz w przeciągu sześciu dni" - stwierdził niemiecki trener.

Początek spotkania Liverpool - Barcelona 7 maja o godzinie 21.00 Transmisja w Polsacie Sport Premium.

Zapraszamy na tekstową relację na żywo z tego meczu

Tutaj znajdziesz relację na żywo na urządzenia mobilne

Zdjęcie Juergen Klopp ma o czym myśleć / AFP

Pawo