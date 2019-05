"Niewiarygodne. Nie sądzę, że wielu ludzi dawało nam szansę na awans przed rewanżem" - powiedział Jordan Henderson, kapitan Liverpoolu, który to zespół pokonał na Anfield Road FC Barcelona 4-0 w półfinale Ligi Mistrzów, zapewniając sobie występ 1 czerwca w Madrycie.

Zdjęcie Piłkarze Liverpoolu /AFP Liga Mistrzów Liverpool – Barcelona 4-0 w półfinale Ligi Mistrzów. Trzeci taki powrót w historii

"Wiedzieliśmy, że to będzie trudne zadanie, ale możliwe do wykonania" - dodał.

Liverpool przystępował do rewanżu w bardzo trudnej sytuacji. Pierwszy mecz przegrał bowiem 0-3, a we wtorek nie mogli wystąpić też Mohamed Salah i Roberto Firmino.



"Wiara, którą mieliśmy w szatni była niesamowita. Wiedzieliśmy, że na Anfield możemy zdziałać coś wyjątkowego. Chcieliśmy zacząć szybko. Bramka zdobyta na początku nam pomogła. Tu nie chodzi tylko o gola, to było wywieranie presji na rywalu. Wiedzieliśmy, że gdy pokażemy osobowość i serce, to mamy szansę" - stwierdził Henderson.

Liverpool trafienie, które zadecydowało o awansie, zdobył po sprytnym rozegraniu rzutu rożnego. Trent Alexander-Arnold najpierw pokazał, że nie będzie go wykonywał, a potem zagrał w pole karne do Divocka Origiego. Zaskoczeni piłkarze Barcelony zupełnie nie pilnowali Belga, który posłał piłkę do siatki.

"To był instynkt. Zobaczyłem okazję" - mówił Alexander-Arnold.

"Spisaliśmy się bardzo dobrze. Wiedzieliśmy, że to będzie wyjątkowa noc. Chcieliśmy walczyć dla kontuzjowanych kolegów. Walczyliśmy z całych sił" - powiedział Origi, który strzelił dwa gole.

Innym bohaterem Liverpoolu był Georgino Wijnaldum, który w przerwie zastąpił kontuzjowanego Andrew Robertsona, i zdobył dwie bramki.

"Jestem bardzo szczęśliwy. Wciąż do mnie nie dociera, że pokonaliśmy Barcelonę 4-0. Wierzyliśmy, że możemy wszystko odwrócić. W zeszłym sezonie była w stanie tego dokonać Roma, więc dlaczego nie my?" - mówił Holender.



Rywalem "The Reds" w finale, który odbędzie się 1 czerwca w Madrycie, będzie Ajax Amsterdam albo Tottenham Hotspur.

