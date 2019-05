Liverpool, wyrzucając za burtę Ligi Mistrzów Barcelonę i to po porażce 0-3 w pierwszym meczu, został trzecią ekipą w historii Champions League, która odrobiła tak wielką stratę w półfinale tych rozgrywek! Przypominamy pierwsze dwa tak wielkie powroty.

Zdjęcie Georginio Wijnaldum (w środku) na początku II połowy strzelił dwa gole, które pogrążyły Barcelonę. /AFP

Co ciekawe, poprzednią drużyną, której udał się powrót po 0-3 w pierwszym meczu była właśnie Barcelona, pokonując w rewanżu 3-0 IFK Goeteborg, po karnych eliminując Szwedów.

Jako pierwszy tak trudne zadanie wykonał Panathinaikos Ateny, W półfinale Pucharu Europy Mistrzów Krajowych, w sezonie 1970/1971 "Koniczynki" przegrały na wyjeździe z Crveną Zvezdą Belgrad 1-4 , a w rewanżu wygrały 3-0.

Podopieczni Juergena Kloppa dokonali jeszcze większego wyczynu, eliminując faworyta Barcę, choć grali bez swych najlepszych snajperów - Mohameda Salaha i Roberta Firmino. Przypomnijmy, że w finale Ligi Mistrzów w 2005 roku "The Reds" też odrobili trzybramkową stratę w spotkaniu z Milanem.



Tym razem radość w sercach fanów "The Reds" była tak wielka, że nawet były bramkarz klubu - Jerzy Dudek zaśpiewał w studiu Polsatu Premium "You'll never walk alone!".



Liverpool był nakręcony. Koniecznością szybkiego zdobycia bramki, dopingiem kibiców. Ale wynikało to też z prostych błędów Barcelony. Przy golu już w 7. minucie zawinił Jordi Alba, fatalnie zagrywając głową do Mane (dzieła dopełnili Robertson i Origi), chwilę potem Sergi Roberto tak ryzykownie podawał do tyłu, że tylko zimna krew ter Stegena, poparta umiejętnym balansem ciała zapobiegła kolejnemu nieszczęściu.

Barcelona została całkowicie zepchnięta do obrony. Do tego stopnia, że miała problemy z wyjściem z własnego przedpola, ter Stegen musiał wykazać się dobrą grą nogami, a tylko ponadprzeciętne umiejętności przy wyprowadzaniu piłki zapobiegały szybkiemu przejęciu jej przez gospodarzy. Tu znajdziesz całą relację!

Drużyny, którym udało się odrobić cztero-, trzy- lub dwubramkową stratę w LM:

cztery bramki

Barcelona - Paris Saint-Germain 0-4, 6-1 (sezon 2016/17)

trzy bramki

Deportivo La Coruna - AC Milan 1-4; 4-0 (2003/04)

AS Roma - Barcelona 1-4; 3-0 (2017/18)

Liverpool - Barcelona 0-3; 4-0 (2018/19)

dwie bramki

Barcelona - Chelsea Londyn 1-3; 5-1 po dogr. (1999/2000)

AS Monaco - Real Madryt 2-4; 3-1 (2003/04)

Chelsea Londyn - Napoli 1-3; 4-1 po dogr. (2011/12)

Barcelona - AC Milan 0-2; 4-0 (2012/13)

Manchester United - Olympiakos Pireus 0-2; 3-0 (2013/14)

Chelsea Londyn - Paris St. Germain 1-3; 2-0 (2013/14)

Bayern Monachium - FC Porto 1-3; 6-1 (2014/15)

AS Monaco - Manchester City 3-5; 3-1 (2016/17)

Juventus Turyn - Atletico Madryt 0-2; 3-0 (2018/19)

Manchester United - Paris Saint-Germain 0-2; 3-1 (2018/19)

2019-05-07 21:00 | Stadion: Anfield | Widzów: 55212 | Arbiter: C. Çakιr 4 0 Liverpool FC FC Barcelona ter Stegen Roberto Pique Lenglet Alba Vidal Busquets Rakitić Coutinho Suarez Messi Alisson Alexander-Arnold Matip van Dijk Robertson Henderson Fabinho Milner Shaqiri Mané Origi 2 SKŁADY Liverpool FC FC Barcelona Alisson Becker Marc-André ter Stegen Trent Alexander-Arnold Sergi Roberto 66′ 66′ Joel Matip Gerard Pique Virgil van Dijk Clément Lenglet 46′ 46′ Andrew Robertson Jordi Alba Jordan Henderson 75′ 75′ Arturo Vidal 11′ 11′ Tavares Fabinho 46′ 46′ Sergio Busquets James Milner 53′ 53′ 81′ 81′ Ivan Rakitić 90′ 90′ Xherdan Shaqiri 60′ 60′ Philippe Coutinho Sadio Mané Luis Suarez 7′, 79′ 7′, 79′ 85′ 85′ Divock Origi Lionel Messi REZERWOWI Simon Mignolet Jasper Cillessen 85′ 85′ Joe Gomez 60′ 60′ 76′ 76′ Nelson Semedo Dejan Lovren Thomas Vermaelen Rhian Brewster Samuel Umtiti Benjamin Woodburn 81′ 81′ Malcom Filipe Silva de Oliveira 46′ 46′ 54′, 56′ 54′, 56′ Georginio Wijnaldum Carles Aleña Castillo 90′ 90′ Daniel Sturridge 75′ 75′ Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo

Liverpool FC FC Barcelona 4 0 DO PRZERWY 1-0 D. Origi 7',79' G. Wijnaldum 54',56'