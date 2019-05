- Nie potrafię znaleźć wyjaśnienia dla tego, co stało się tego wieczoru, ale na pewno ogromną rolę w tym zwycięstwie odegrali kibice. Futbol jest trudny do opisania - nie mógł uwierzyć w odrobienie strat z pierwszego meczu w Barcelonie szkoleniowiec Liverpoolu Juergen Klopp, którego podopieczni, we wtorek, sensacyjnie awansowali do finału Ligi Mistrzów. Dziś o to samo postarają się piłkarze Ajaksu Amsterdam i Tottenhamu.

Zdjęcie Juergen Klopp wśród swych piłkarzy, po pokonaniu Barcelony. /AFP

- W Barcelonie nie zasłużyliśmy na porażkę. Powiedziałem piłkarzom, że musimy zagrać tak samo, tylko lepiej. Nie wiem, jak chłopaki tego dokonali. To był jeden z trzech najlepszych meczów w mojej karierze - nie krył niemiecki trener "The Reds".

Z kolei kapitan Liverpoolu - Jordan Henderson zwrócił uwagę na fakt, że prawie nikt nie wierzył w to, że jego zespołowi uda się ta sztuka:

- Nie wydaje mi się, żeby wiele osób dawało nam jakąkolwiek szansę. Wiedzieliśmy, że będzie to trudne, ale możliwe. Szybko zdobyliśmy bramkę, co dodało nam animuszu, ale ważny był też wysoki pressing. Determinacja jest w naszej szatni niesamowita. Wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie zrobić na Anfield coś szczególnego - powiedział.

Liga Mistrzów

2019-05-07 21:00 | Stadion: Anfield | Widzów: 55212 | Arbiter: C. Çakιr Liverpool FC FC Barcelona 4 0 DO PRZERWY 1-0 D. Origi 7',79' G. Wijnaldum 54',56'

4 0 Liverpool FC FC Barcelona ter Stegen Roberto Pique Lenglet Alba Vidal Busquets Rakitić Coutinho Suarez Messi Alisson Alexander-Arnold Matip van Dijk Robertson Henderson Fabinho Milner Shaqiri Mané Origi 2 SKŁADY Liverpool FC FC Barcelona Alisson Becker Marc-André ter Stegen Trent Alexander-Arnold Sergi Roberto 66′ 66′ Joel Matip Gerard Pique Virgil van Dijk Clément Lenglet 46′ 46′ Andrew Robertson Jordi Alba Jordan Henderson 75′ 75′ Arturo Vidal 11′ 11′ Tavares Fabinho 46′ 46′ Sergio Busquets James Milner 53′ 53′ 81′ 81′ Ivan Rakitić 90′ 90′ Xherdan Shaqiri 60′ 60′ Philippe Coutinho Sadio Mané Luis Suarez 7′, 79′ 7′, 79′ 85′ 85′ Divock Origi Lionel Messi REZERWOWI Simon Mignolet Jasper Cillessen 85′ 85′ Joe Gomez 60′ 60′ 76′ 76′ Nelson Semedo Dejan Lovren Thomas Vermaelen Rhian Brewster Samuel Umtiti Benjamin Woodburn 81′ 81′ Malcom Filipe Silva de Oliveira 46′ 46′ 54′, 56′ 54′, 56′ Georginio Wijnaldum Carles Aleña Castillo 90′ 90′ Daniel Sturridge 75′ 75′ Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo

STATYSTYKI Liverpool FC FC Barcelona 4 0 Posiadanie piłki 48% 52% Strzały 11 8 Strzały na bramkę 7 6 Rzuty rożne 7 6 Faule 12 8 Spalone 1 2