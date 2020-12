W meczu 5. kolejki Ligi Mistrzów Liverpool pokonał na własnym stadionie Ajax Amsterdam 1-0, dzięki czemu zapewnił sobie awans do fazy pucharowej. Drużyna z Holandii przed ostatnią serią gier znajduje się natomiast na trzecim miejscu w tabeli. Zwycięstwo zapewnił "The Reds" 19-letni Curtis Jones.

W pierwszym starciu obu ekip górą był Liverpool. "The Reds" wygrali w Amsterdamie 1-0 po samobójczym trafieniu Nicolasa Tagliafico.

Tym razem także Ajax mógł szybko pomóc podopiecznym Juergena Kloppa. Goście zaliczyli fatalną stratę na własnej połowie. Liverpool błyskawicznie przeszedł do kontrataktu, w którym Mohamed Salah wycofał piłkę do Curtisa Jonesa, a ten huknął sprzed pola karnego w słupek.

W 21. minucie groźny strzał głową oddał Davy Klaassen. Caoimhin Kelleher zanotował jednak skuteczną interwencję, a dodatkowo sędzia odgwizdał spalonego. Golkipera "The Reds" postraszył potem jeszcze uderzeniem z dystansu Noussair Mazraoui, ale 22-latek nie dał się pokonać.

Przed przerwą to Ajax zdawał się być stroną dominującą. Liverpool - jak na swoje standardy - rozgrywał piłkę niezwykle wolno i miał problemy ze sforsowaniem defensywy przyjezdnych.

Tuż po zmianie stron w świetnej sytuacji mógł znaleźć się Sadio Mane. Senegalczyk przyjął piłkę przed polem karnym, lecz defensorzy momentalnie zdołali go zatrzymać. W odpowiedzi mocny strzał głową oddał Klaassen, lecz chybił o dobre kilka metrów.



W 57. minucie szczęście uśmiechnęło się do Liverpoolu, gdy David Neres, dobijając strzał Noussaira Mazraouiego, trafił w słupek. Niewykorzystana szansa szybko się zemściła. Neco Williams posłał kapitalną centrę w pole karne Ajaksu, a Jones wykorzystał ją, trafiając do siatki. W 83. minucie "Ther Reds" powinni zamknąć mecz, strzelając drugą bramkę, lecz Roberto Firmino zmarnował stuprocentową sytuację, przegrywając pojedynek z Andre Onaną.

W końcówce remis mógł zapewnić Ajaksowi Klaas-Jan Huntelaar, ale jego uderzenie głową obronił bramkarz.



Po pięciu meczach Liverpool ma na koncie 12 punktów i jest pewny pierwszego miejsca w grupie. Ajax (trzecie miejsce, siedem punktów) powalczy o awans z Atalantą (drugie miejsce, osiem punktów) w bezpośrednim starciu.





Liverpool - Ajax Amsterdam 1-0

Liga Mistrzów

2020-12-01 21:00 | Stadion: Anfield | Arbiter: Tobias Stieler Liverpool FC Ajax Amsterdam 1 0 DO PRZERWY 0-0 C. Jones 58'

1 0 Liverpool FC Ajax Amsterdam Kelleher Williams Matip Fabinho Robertson Jones Wijnaldum Henderson Salah Jota Mané Onana Mazraoui Schuurs Blind Tagliafico Álvarez Gravenberch Klaassen Antony Tadić Neres SKŁADY Liverpool FC Ajax Amsterdam Caoimhin Kelleher André Onana Neco Williams 86′ 86′ Noussair Mazraoui Joel Matip 42′ 42′ Perr Schuurs Tavares Fabinho 55′ 55′ 86′ 86′ Daley Blind Andrew Robertson Nicolas Tagliafico 58′ 58′ Curtis Jones 69′ 69′ Edson Alvarez 70′ 70′ Georginio Wijnaldum Ryan Jiro Gravenberch 90′ 90′ Jordan Henderson Davy Klaassen 90′ 90′ Mohamed Salah Antony Matheus dos Santos 68′ 68′ Diogo José Teixeira da Silva Dušan Tadić 90′ 90′ Sadio Mané 81′ 81′ David Neres Campos REZERWOWI Vitezslav Jaros Kjell Scherpen Adrián San Miguel del Castillo Maarten Stekelenburg Konstantinos Tsimikas Sean Klaiber 90′ 90′ Rhys Williams 86′ 86′ Lisandro Martínez Jake Cain Jurriën David Norman Timber Leighton Clarkson Jurgen Ekkelenkamp Takumi Minamino 69′ 69′ Zakaria Labyad Divock Origi 86′ 86′ Klaas-Jan Huntelaar 68′ 68′ . Roberto Firmino Quincy Anton Promes 81′ 81′ Lassina Chamste Soudine Franck Traoré

TB

