Paris Saint-Germain może odetchnąć. Za burdy przed stadionem po październikowym meczu z Crveną Zvezdą Belgrad Komisja Dyscypliny UEFA nałożyła jedynie niewielką karę finansową - 35 tys. euro. To oznacza, że mecz z Manchesterem United w 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie normalnie z udziałem publiczności.

Istniało bowiem poważne ryzyko dla klubu z Paryża, że rewanż z Anglikami, zaplanowany na 6 marca, zostanie rozegrany przy pustych trybunach albo że jedna z trybun zostanie zamknięta.

Kara jest więc bardzo niska.

Przypomnijmy, tuż przed zakończeniem spotkania z Serbami (6-1) grupa 200-300 chuliganów wyszła ze stadionu, by chwile potem w kominiarkach zaatakować zwolenników drużyny Crvenej Zvezdy. Co ważne, nawet mimo wzmocnionego zabezpieczenia, w pobliżu Parc des Princes doszło do zamieszek. Policja musiała użyć gazu łzawiącego.

Warto też przypomnieć, że podczas meczu z Serbami jedna z trybun (Auteuil) była pusta, po wcześniejszym spotkaniu z Realem Madryt (w poprzednim sezonie), gdy również doszło do zakłócenia porządku.

RP

Zdjęcie Mecz PSG z Manchesterem United będzie przy pełnych trybunach / AFP