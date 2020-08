Piłkarze Paris Saint-Germain pokonali RB Lipsk 3-0 i zagrają w finale Ligi Mistrzów. Ekipa z Paryża zdominowała swojego rywala, a gdyby większą skutecznością wykazał się Neymar, wynik zapewne byłby jeszcze bardziej okazały.

PSG wyszło na prowadzenie już w 13. minucie meczu. Marquinhos wykorzystał dobre podanie od di Marii i uderzeniem głową umieścił piłkę w siatce. Paryżanie przeważali i kolejną bramkę zdobyli tuż przed zakończeniem pierwszej połowy.



Bramkarz RB Lipsk Peter Gulacsi źle wybił piłkę, co wykorzystali gracze PSG. Już po chwili Neymar zagrywał do di Marii, a Argentyńczyk dopełnił formalności. Na kolejnego gola musieliśmy poczekać do drugiej połowy.



Tym razem futbolówkę w pole karne ponownie dośrodkował di Maria. Przed bramką Gulacsiego najlepiej odnalazł się Juan Bernat i strzałem z bliskiej odległości pozbawił graczy RB Lipsk szans na awans.





