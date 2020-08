Po bardzo emocjonującym meczu Paris Saint-Germain pokonało Atalantę 2-1. Piłkarze z Bergamo prowadzili niemal do samego końca, jednak ekipa z Paryża rzutem na taśmę odmieniła losy meczu. I została tym samym pierwszym półfinalistą bieżącej edycji Champions League.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Atalancie grozi, że Iliczić zakończy karierę? INTERIA.TV

Spotkanie mogło się lepiej rozpocząć dla Paris Saint-Germain. Neymar nie wykorzystał jednak bardzo dobrej okazji i spudłował w sytuacji sam na sam z bramkarzem.



Atalanta była bardziej skuteczna w pierwszej połowie. W 26. minucie Duvan Zapata nieco szczęśliwie zagrał do Maria Pasalicia, a ten pewnie umieścił futbolówkę w siatce.



W drugiej części meczu "La Dea" nieco zwolniła, co w samej końcówce wykorzystali gracze PSG. W przeciągu trzech minut udało im się zdobyć dwie bramki. Najpierw do siatki trafił Marquinhos, a kolejnego gola dołożył Eric Maxim Choupo-Moting.





Zobacz skrót z meczu Atalanta - Paris Saint-Germain:

Zdjęcie / INTERIA.PL

Reklama

Kliknij TUTAJ, aby zobaczyć zapis relacji na żywo z meczy Atalanta - Paris Saint-Germain