Piłkarze dostarczyli kibicom bardzo dużo emocji w pierwszej części gry. Łącznie zobaczyliśmy pięć bramek, a o dużym pechu może mówić David Alaba, który zaliczył trafienie samobójcze.

Piłkarze rozpoczęli strzelanie już w 4. minucie meczu po golu Thomasa Muellera. Przy tym trafieniu asystował Robert Lewandowski.

Kilka chwil później na tablicy wyników widniał remis. Pechowo do własnej siatki trafił David Alaba.



Gracze Bayernu nie dali się jednak zepchnąć do defensywy. Kolejne trafienia dołożyli Ivan Periszić, Serge Gnabry i ponownie Mueller.



Już po trzech kwadransach losy ćwierćfinałowej rywalizacji były w zasadzie rozstrzygnięte. To był koncert w wykonaniu mistrza Niemiec!

