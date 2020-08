RB Lipsk po bardzo zaciętym spotkaniu pokonało Atletico Madryt 2-1. Piłkarze Juliana Nagelsmanna w samej końcówce zdobyli decydującego gola.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wichniarek: RB Lipsk to w Niemczech znienawidzony klub. Riposta Hajty. Wideo INTERIA.TV

Niemiecka ekipa jako pierwsza objęła prowadzenie. W 50. minucie Dani Olmo uderzeniem głową skierował piłkę do bramki. Atletico odpowiedziało po uderzeniu z rzutu karnego Joao Felixa. Gospodarze dzisiejszego meczu rzutem na taśmę wywalczyli awans do półfinału.



W 88. minucie Tyler Adams zdecydował się na uderzenie z dystansu. Piłka odbiła się jeszcze od nogi Savicia i wpadła do siatki. Dla RB Lipsk to historyczny awans do półfinału LM, w którym "Czerwone Byki" zmierzą się z PSG.





Zobacz skrót z meczu RB Lipsk - Atletico Madryt

Zdjęcie / INTERIA.PL

Reklama

Kliknij TUTAJ, aby zobaczyć zapis relacji z meczu pomiędzy RB Lipsk a Atletico Madryt