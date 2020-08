Bayern Monachium pewnie wygrał z Olympique Lyon 3-0 i zagra w finale Ligi Mistrzów z PSG. Bramki dla Bawarczyków zdobyli Serge Gnabry i Robert Lewandowski.

Bayern jako pierwszy wyszedł na prowadzenie w 18. minucie meczu po efektownym uderzeniu Serge Gnabry'ego, choć wcześniej groźniej atakowali zawodnicy z Lyonu. Niemiec dołożył drugie trafienie przed przerwą.



Na kolejnego gola musieliśmy poczekać do końcówki spotkania. W 88. minucie Joshua Kimmich dośrodkował piłkę w pole karne, gdzie najlepiej odnalazł się Robert Lewandowski i uderzeniem głową podwyższył wynik.



Dla Bayernu było to 29. zwycięstwo w oficjalnych spotkaniach i zarazem 10. wygrana z rzędu w spotkaniach Ligi Mistrzów. Piłkarze z Monachium wyrównali w ten sposób niesamowity rekord Realu Madryt.



"Lewy" zdobył natomiast 15. gola w rozgrywkach Ligi Mistrzów i brakuje mu już tylko dwóch trafień, aby wyrównać rekord Cristiano Ronaldo. Nikt póki co nie zbliżył się do wyczynu Portugalczyka, który zdobył 17 bramek w jednej edycji.

Reprezentant Polski trafił w 9. meczu Champions League z rzędu. Wcześniej tylko Ruud Van Nistelrooy strzelał w takiej samej ilości starć z rzędu, a rekord należy do Ronaldo, który zaliczył serię 11 spotkań z golem.



