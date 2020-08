Bayern Monachium pokonał FC Barcelonę aż 8-2. Piłkarze z Bawarii rozpoczęli strzelanie już w 4. minucie, a jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski.

Pierwszą bramkę w tym meczu zobaczyliśmy już w 4. minucie, zdobył ją Thomas Mueller. Kilka chwil później pechowo do własnej siatki trafił David Alaba. Później swoje kolejne gole dołożyli: Ivan Periszić i Serge Gnabry.

Drugą połowę lepiej rozpoczęli gracze Barcelony. Na listę strzelców wpisał się Luis Suarez. Piłkarze Bayernu odpowiedzieli bardzo szybko i zdobyli aż cztery bramki. Najpierw trafił Joshua Kimmich, potem Robert Lewandowski i Philippe Coutinho dwukrotnie.

Polak trafił do siatki w 82. minucie spotkania. Był to jego 14. gol w tej edycji Ligi Mistrzów, dzięki któremu umocnił się na szczycie klasyfikacji strzelców.



"Lewy" nadal ma szansę na wyrównanie bądź pobicie rekordu bramkowego Cristiano Ronaldo w Champions League. Portugalczyk zdołał trafić do siatki aż 17 razy.



