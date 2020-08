Robert Lewandowski wspaniale rozpoczął rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Chelsea Londyn na Allianz Arenie. Gwiazdor "Bawarczyków" został sfaulowany w polu karnym, po czym sam podszedł do "jedenastki" i wyprowadził swój zespół na prowadzenie w 10. minucie spotkania.

Zobacz trafienie Roberta Lewandowskiego na 1-0:

Zobacz trafienie Roberta Lewandowskiego na 4-1:

Lepszego wznowienia rozgrywek Ligi Mistrzów Robert Lewandowski nie mógł sobie wymarzyć! Polski napastnik już po 10 minutach gry wywalczył rzut karny, a później sam go wykorzystał. W końcówce meczu zdobył bramkę na 4-1 strzałem głową. Do tego zaliczył dwie asysty.



Dla Lewandowskiego była to już 12. i 13. bramka w tej edycji Ligi Mistrzów. Polak jest najskuteczniejszym strzelcem obecnej edycji.