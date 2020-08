Serge Gnabry zdobył dwie bramki dla Bayernu Monachium w meczu z Olympique Lyon w półfinale Ligi Mistrzów. Piłkarz Bawarczyków pierwszego gola strzelił po efektownym rajdzie. Drugi raz trafił do siatki z bliskiej odległości. W drugiej połowie wynik ustalił Robert Lewandowski.

Początek meczu należał do rywali. Bayern jednak mocno odpowiedział.



W 18. minucie piękną indywidualną akcją popisał się Serge Gnabry. Po efektownym rajdzie Niemiec huknął nie do obrony.



Było to ósme trafienie piłkarza Bayernu w tej edycji Ligi Mistrzów.



Gnabry podwyższył wynik w 33. minucie. Tym razem z bliska trafił do siatki.



W tej sytuacji źle zachował się Robert Lewandowski. Polak w prostej sytuacji nieczysto trafił w piłkę i nie zdołał skierować jej do bramki. Zrobił to jednak Niemiec.





W pierwszej połowie Robert Lewandowski zmarnował kilka dobrych sytuacji. W końcu jednak doczekał się też swojego gola.



Polak trafił do siatki w 88. minucie. Po wrzutce Joshuy Kimmicha precyzyjnie uderzył głową, ustalając wynik spotkania. Był to jego 15 gol w tej edycji Ligi Mistrzów.





