Thomas Mueller zdobył pierwszą bramkę w spotkaniu FC Barcelona - Bayern Monachium. Przy trafieniu Niemca asystował Robert Lewandowski!

Thomas Mueller trafił w wyjątkowym dla siebie meczu. Dzięki grze w starciu z Barceloną został niemieckim piłkarzem z największą liczbą występów w Lidze Mistrzów. Swój sukces uświetnił trafieniem!

Po tym golu nikt jeszcze nie przypuszczał, że Barcelona zostanie zdemolowana jeszcze przed gwizdkiem na przerwę.



Bayern poszedł za ciosem. Do przerwy prowadzi 4-1. Bawarczycy są o krok od półfinału Champions League!



Zobacz gola Thomasa Muellera:

