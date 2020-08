Liga Mistrzów. Zobacz gola Roberta Lewandowskiego w meczu przeciwko Barcelonie

Co to był za mecz! Bayern Monachium nie dał szans swoim rywalom i wygrał z FC Barcelona aż 8-2! Jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski trafił do siatki w 82. minucie spotkania. Dla Polaka było to 14. trafienie w tej edycji Ligi Mistrzów, dzięki któremu umocnił się na szczycie klasyfikacji strzelców.



Polak nadal ma szansę na wyrównanie bądź pobicie rekordu bramkowego Cristiano Ronaldo w Champions League. Portugalczyk zdołał trafić do siatki aż 17. razy.



Pozostałe trafienia dla Bayernu zdobyli: Thomas Mueller, Philippe Coutinho, Ivan Periszić, Serge Gnabry i Joshua Kimmich.





Zobacz gola Roberta Lewandowskiego:

