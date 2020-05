- Pragnę wszystkich zapewnić, że mistrz Polski, jeżeli uda nam się go wyłonić w tym sezonie, zagra w eliminacjach do Ligi Mistrzów. UEFA rozważa różne ich scenariusze, np. jednomeczowe w pierwszych fazach, czy na neutralnym terenie, ale w żadnym z nich nie przewiduje braku udziału reprezentantów lig z niższych miejsc w rankingu - podkreśla w rozmowie z Interią prezes PZPN-u i członek Komitetu Wykonawczego UEFA Zbigniew Boniek.

Pandemia sparaliżowała najsilniejsze ligi Europy, nie oszczędziła także tej najmocniejszej na świecie - Champions League. Najtęższe mózgi w UEFA głowią się w jaki sposób uratować sezon 2019/2020 i w jaki rozpocząć następny.

Również z myślą o LM sezon został wydłużony do 20 lipca, a nie można wykluczyć, że finał tych rozgrywek, czy Ligi Europy zostaną rozegrane także po tej dacie.

Przesunięcie terminów wchodzi w kolizję ze wstępnym kalendarzem eliminacji do europejskich pucharów w sezonie 2020/2021, które co roku zaczynały się pod koniec czerwca. Tym razem koronawirus to wykluczy.

Wczorajszy "The Times" doniósł, jakoby UEFA miała rozważać m.in. eliminacje jedynie dla 12 mistrzów krajów, sklasyfikowanych na miejscach 11.-22. w rankingu UEFA. Polska spadła na 29., w ubiegłorocznym rankingu była 25.

Brytyjczycy donieśli też, jakoby UEFA rozważała całkowite odwołanie eliminacji, by przy zielonym stoliku, arbitralnie przyznając miejsca w fazie grupowej.

- To zwykły fakenews. Takie możliwości nie są nawet rozważane - zapewnia Boniek.

