Chociaż dzisiaj już mało kto to pamięta, jeszcze kilka lat temu Eden Hazard brylował na boiskach Premier League w barwach Chelsea FC i był jednym z najlepszych piłkarzy w całej Europie. Niestety Belg po przenosinach do Realu Madryt mocno spuścił z tonu, w dużej mierze przez problemy ze zdrowiem i dziś popadł już nieco w zapomnienie. Jednak angielska prasa przestrzega, że może być główną bronią Realu.

Zinedine Zidane ma sporo problemów kadrowych i będzie musiał się sporo nagłówkować, żeby zestawić optymalną jedenastkę na mecz półfinału Ligi Mistrzów przeciwko Chelsea. Ekipa z Londynu przyjedzie do Madrytu pozytywnie naładowana, bo pod wodzą Thomasa Tuchela odzyskała nie tylko radość z gry, ale i odpowiednią formę, dzięki czemu pnie się w tabeli Premier League.





Liga Mistrzów: Hazard tajną bronią Realu?

Real nadal jednak jest faworytem tego dwumeczu, ale musi udowodnić to na boisku. Brytyjski "The Guardian" uważa, że jednym z tych graczy, którzy mogą przeważyć szalę zwycięstwa na korzyść "Królewskich" jest Eden Hazard. Były gracz "The Blues" powoli wraca do formy i według hiszpańskiej prasy coraz lepiej prezentuje się na treningach. Zidane wciąż w niego wierzy i być może da mu szansę w starciu z Chelsea. Belgowi z pewnością nie powinno zabraknąć motywacji w rywalizacji z byłym klubem, a Realowi przyda się jego technika i kreatywność.



Francuski szkoleniowiec od dawna jest admiratorem talentu Hazarda, który jednak w Realu do tej pory zawodzi. Belg nie pokazał do tej pory nawet połowy swoich umiejętności w barwach "Królewskich", ale żeby być uczciwym, trzeba pamiętać, że prześladują go kontuzje. Teraz ten nieco zapomniany gwiazdor wydaje się w pełni zdrowy i jeśli wierzyć angielskiej prasie, może być tajną bronią Realu w walce o finał Ligi Mistrzów.



KK