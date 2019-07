HJK Helsinki i Celtic Glasgow blisko awansu do II rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorek rozegrano osiem pierwszych spotkań I rundy kwalifikacji najważniejszych europejskich rozgrywek klubowych.

HJK Helsinki jako jedyny zespół w stawce zdołało pokonać przeciwnika trzema bramkami. W rozegranym w Finlandii spotkaniu zespół z Helsinek bez większych problemów wygrał 3-0 z HB Torshavn, mistrzem Wysp Owczych. Finowie sobie poradzili, choć przez godzinę grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Faitha Obilora.



Cenną wygraną z Bośni i Hercegowiny przywieźli piłkarze mistrza Szkocji. Po 28 minutach Celtic przegrywał z FK Sarajewo 0-1, ale potem zawodnicy z Glasgow wbili rywalowi trzy gole i do rewanżu przystąpią z cenną zaliczką. Wynik na 3-1 ustalił wprowadzony na boisko w końcówce Scott Sinclair - były piłkarz m.in. Chelsea i Manchesteru City pokonał bramkarza strzałem piętą.



Pozostałe spotkania zakończyły się wygraną różnicą jednej bramki lub remisami. Zwyciężyć nie udało się m.in. Crvenej Zveździe Belgrad, która tylko bezbramkowo zremisowała z litewską Suduvą Mariumpol. Dwubramkową przewagę roztrwonił F91 Dudelange - mistrz Luksemburga, który przed rokiem wyeliminował Legię Warszawa w kwalifikacjach Ligi Europy, zremisował 2-2 z Valletta FC. Ciekawie zapowiada się też rewanż w starciu mistrza Kazachstanu z mistrzem Rumunii. To spotkanie dwóch zespołów, które w przeszłości występowały już w fazie grupowej LM - w pierwszym meczu FK Astana wygrała z CFR Cluj 2-1.



W środę do rozgrywek przystąpi Piast Gliwice. W pierwszym spotkaniu mistrzowie Polski zagrają na Białorusi z BATE Borysów. Początek spotkania o godz. 19.



Wyniki wtorkowych spotkań I rundy eliminacji LM:



FK Astana - CFR Cluj 1-0



Ararat-Armenia - AIK Sztokholm 2-1



HJK Helsinki - HB Torshavn 3-0



Nomme Kalju - Szkendija Tetowo 0-1



FK Sarajewo - Celtic Glasgow 1-3



F91 Dudelange - Valletta FC 2-2



Suduva Mariampol - Crvena Zvezda Belgrad 0-0



New Saints FC - KF Feronikeli Glogovac 2-2



DG