Reklama

Liga Mistrzów

2021-10-20 21:00 | Stadion: Old Trafford | Widzów: 72279 | Arbiter: Szymon Marciniak Manchester United Atalanta Bergamo 3 2 DO PRZERWY 0-2 M. Rashford 53' H. Maguire 75' Cristiano Ronaldo 81' M. Pašalić 15' M. Demiral 28'

Ekipa z Serie A przystępowała do tego spotkania z pozycji lidera grupy F.



Już w 3. minucie Marcus Rashford znalazł się w sytuacji sam na sam z Juanem Musso, ale nie trafił w bramkę. Gdyby lepiej spisał się w tej sytuacji, i tak nie odniósłby korzyści, bo uderzał z pozycji spalonej. Wydawało się jednak, że to pierwsze i ostatnie ostrzeżenie dla zespołu gości.



MU - Atalanta. Podwójne uderzenie

Tymczasem to oni po kwadransie to oni otworzyli wynik spotkania. W pole karne wpadł Davide Zappacosta, dograł idealnie do Mario Paszalicia, a ten na trzecim metrze przystawił tylko nogę i było 0-1!

Radość strzelca nie była jednak natychmiastowa. Arbiter zarządził analizę VAR. Wideoweryfikacja dała pewność, że bramka została zdobyta prawidłowo.



Gospodarze ruszyli do kontruderzenia, ale nie osiągnęli zamierzonego efektu. Zamiast tego otrzymali drugi cios. Po centrze z kornera najwyżej do piłki wyskoczył Merih Demiral i głową wpakował ją do siatki. 0-2 w 29. minucie!

W pierwszej minucie doliczonego czasu gry ponownie oko w oko z golkiperem Atalanty stanął Rashford. Tym razem nie był na spalonym, ale znów nie trafił w światło bramki.



Tuż po zmianie stron tuż przed Musso znalazł się Cristiano Ronaldo i... też zawiódł, trafiając prosto w Argentyńczyka.

W 53. minucie padła jednak kontaktowa bramka dla gospodarzy. Za wcześniejsze pudła zrehabilitował się Rashford - jeszcze raz znalazł się przed Musso i trzeci raz już się nie pomylił. 1-2!



Kilka minut później drużyna z Bergamo miała mnóstwo szczęścia, gdy z bliskiej odległości Scott McTominay trafił tylko w słupek. Chwilę potem groźne uderzenie Ronaldo wybronił bramkarz Atalanty. W odpowiedzi Davida De Geę niepokoili kąśliwymi strzałami Duvan Zapata i Rusłan Mainowski.



MU - Atalanta. Ronaldo rozstrzyga losy meczu

Ostatni kwadrans należał jednak do gospodarzy. Wyrównał w 75. minucie kapitan Harry Maguire, a sześć minut później zwycięskie trafienie strzałem głową zaliczył Ronaldo!



"Czerwone Diabły" zgarnęły komoplet punktów, ale wyrównały niechlubny klubowy rekord z 1964 roku. Podobnie jak wtedy, straciły przynajmniej jednego gola w 13. kolejnym meczu rozgrywanym na swoim obiekcie.

Manchester United - Atalanta Bergamo 3-2 (0-2)

Bramki: 0-1 Paszalić (15.), 0-2 Demirel (29.), 1-2 Rashford (53.), 2-2 Maguire (75.), 3-2 Ronaldo (81.)



3 2 Manchester United Atalanta Bergamo de Gea Wan-Bissaka Lindelöf Maguire Shaw McTominay Greenwood Rashford Fred Fernandes Ronaldo Musso de Roon Palomino Demiral Koopmeiners Zappacosta Freuler Maehle Pašalić Iličić Muriel Fruto SKŁADY Manchester United Atalanta Bergamo David de Gea Juan Agustín Musso Aaron Wan-Bissaka 57′ 57′ Marten Elco de Roon Victor Lindeloef 80′ 80′ José Luis Palomino 75′ 75′ Harry Maguire 28′ 28′ 46′ 46′ Merih Demiral 64′ 64′ Luke Shaw 80′ 80′ Teun Koopmeiners 66′ 66′ Scott McTominay Davide Zappacosta 73′ 73′ Mason Greenwood Remo Marco Freuler 53′ 53′ 66′ 66′ Marcus Rashford Joakim Maehle Pedersen 88′ 88′ Fred 15′ 15′ 57′ 57′ 68′ 68′ Mario Pašalić Bruno Fernandes 68′ 68′ Josip Ilicić 81′ 81′ Cristiano Ronaldo 56′ 56′ Luis Fernando Muriel Fruto REZERWOWI Dean Henderson Francesco Rossi Eric Bertrand Bailly Marco Sportiello José Diogo Dalot Teixeira 46′ 46′ 55′ 55′ Matteo Lovato Alex Nicolao Telles 80′ 80′ Giuseppe Pezzella Jesse Lingard Giorgio Scalvini Juan Mata 68′ 68′ Rusłan Malinowski 88′ 88′ 90′ 90′ Nemanja Matić 68′ 68′ Aleksiej Miranczuk 66′ 66′ Paul Pogba Roberto Piccoli Donny van de Beek 56′ 56′ Duván Esteban Zapata Banguera 66′ 66′ 90′ 90′ Edinson Cavani Anthony David Junior Elanga 73′ 73′ Jadon Sancho

STATYSTYKI Manchester United Atalanta Bergamo 3 2 Posiadanie piłki 55,9% 44,1% Strzały 23 11 Strzały na bramkę 12 8 Rzuty rożne 8 5 Faule 10 12 Spalone 3 1

UKi



Liga Mistrzów - wyniki, tabele, strzelcy, terminarz