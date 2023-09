Liga Mistrzów UEFA 2023/2024 w kanałach Polsat Sport Premium

Do nowego sezonu Ligi Mistrzów UEFA przystąpi siedmiu polskich piłkarzy. Jesienią 32 zespoły podzielone na 8 grup rywalizować będą od 19 września do 13 grudnia. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do 1/8 finału i wiosną powalczą o końcowy triumf. Wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA, bez reklam i w jakości Super HD, oglądać można w kanałach Polsat Sport Premium, dostępnych także w streamingu Polsat Box Go.