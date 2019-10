Real Madryt jest w kryzysie. W tym sezonie w Lidze Mistrzów jeszcze nie wygrał. Wszyscy w klubie liczą na przełamanie. Jeśli "Królewscy" nie zdołają wygrać, posadę może stracić Zinedine Zidane.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real Madryt. Zinedine Zidane o plotkach na temat jego dymisji. Wideo © 2019 Associated Press

Uwaga, relacja nie odświeża się automatycznie. Naciśnij F5.



Francuz trenował Real od 4 stycznia 2016 roku, do końca sezonu 2017/18. Trzy razy wygrał wtedy Ligę Mistrzów. Zdecydował się wrócić do Madrytu przed obecnymi rozgrywkami, ale nie idzie mu tak dobrze. Jego drużyna zajmuje drugie miejsce w Primera Division, z punktem straty do Barcelony. W ostatniej kolejce, Real po raz pierwszy przegrał. Pogromcą "Królewskich" okazała się drużyna z najmniejszym budżetem w całej lidze, RCD Mallorca. W Champions League jest jeszcze gorzej. Tam drużyna ze stolicy Hiszpanii jeszcze nie wygrała. Najpierw poniosła dotkliwą porażkę 0-3 z Paris Saint-Germain, a potem zremisowała z Club Brugge 2-2.

Reklama

Galatasaray też nie zachwyca. W lidze tureckiej znajduje się dopiero na szóstym miejscu. W rozgrywkach Ligi Mistrzów ma podobny bilans do Realu, porażka 0-1 z PSG i bezbramkowy remis z mistrzem Belgii.



Patrząc na tegoroczne wyniki, można pomyśleć, że będzie to wyrównane spotkanie. Jednak Real jest zdecydowanym faworytem. Jeśli nie wygra, to znacznie utrudni sobie możliwość wyjścia z grupy, a taki scenariusz, utratą pracy może przypłacić Zinedine Zidane. Włoski portal calciomercato.com, jako jego potencjalnych następców wskazuje Jose Mourinho, Massimiliano Allegriego i Erika ten Haga. Dwóch pierwszych jest wolnych, a trzeci trenuje Ajax Amsterdam i raczej niechętnie zmieni pracodawcę.



Piłkarze Realu rzucili się na rywali. Od początku grali agresywnie, byli wysoko ustawieni i zamknęli gospodarzy na ich połowie. "Królewscy" często gościli pod bramką Galatasaray, ale nic z tego nie wynikało. Pierwszy strzał, w wykonaniu Casemiro, był niecelny. Turcy dobrze też się bronili. Piłkarze z Madrytu oddawali wiele strzałów, ale większość z nich była blokowana przez defensorów. Jednak po 10. minutach, to podopieczni Fatiha Terima mogli objąć prowadzenie. Real zapominał o obronie i wykorzystał to Florin Andone, który świetnie pokazał się do prostopadłego podania i oddał dobry strzał. Świetną interwencją popisał się jednak Thibaut Courtois. W kolejnej akcji, napastnik Galatasaray miał kolejną okazję. Otrzymał podanie z rzutu wolnego i z bliskiej odległości oddał strzał, ale znowu górą był bramkarz Realu. Po drugiej stronie boiska dobrą sytuację miał Karim Benzema, ale fatalnie uderzył i Fernando Muslera łatwo złapał piłkę. W kolejnej akcji urugwajski golkiper był już bezradny. Eden Hazard wbiegł w pole karne i wycofał piłkę na 16. metr, prosto do wbiegającego Toniego Kroosa, który mocnym strzałem dał prowadzenie swojej drużynie.



Turcy szukali szybkiego wyrównania. Już trzy minuty po stracie gola mogli to zrobić, ale strzał głową Andone był niecelny. Gospodarze nie potrafili jednak na dłużej przejąć inicjatywy i to Real miał kolejne sytuacje. Kilka minut później po wrzutce z rzutu wolnego niecelnie, głową uderzał Sergio Ramos. Kolejny strzał, który oddał Hazard, był już precyzyjny, ale tym razem wykazał się Muslera.



W ostatnim kwadransie pierwszej połowy, Real zwolnił tempo. Zrobiło się więcej miejsca do rozegrania piłki i Turcy z tego korzystali. W 38. minucie, Younes Belhanda znalazł się w polu karnym i strzelił z pierwszej piłki. Jednak nie przyłożył nogi na tyle dobrze, żeby pokonać Courtoisa. Turecki zespół nie wykorzystał swoich szans, a przed przerwą niecelnie uderzał jeszcze Benzema.



Pierwsze minuty drugiej części nie były zbyt ciekawe. Wiele strat z obu stron. Po jednej z nich, Real przejął piłkę i wyprowadził szybką akcję, a świetną szansę miał Benzema. Francuz jednak kolejny raz przegrał pojedynek z Muslerą.



Galatasaray Stambuł - Real Madryt 0-1 - trwa II połowa



Bramka: 0-1 Kroos (19.)



Galatasaray SK: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcão Teixeira, Nagatomo - Donk (46. Feghouli), N'Zonzi, Seri - Belhanda, Andone, Babel.



Real Madryt: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Kroos, Casemiro, Valverde - Rodrygo, Benzema, Hazard.



MP



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę fazy grupowej Ligi Mistrzów