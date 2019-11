W 4. kolejce Ligi Mistrzów na Camp Nou gości Slavia Praga. W pierwszym meczu obu zespołów Barcelona nie bez trudu wygrała na wyjeździe 2-1. Śledź z Interią przebieg spotkania.

Jest to starcie pierwszej z ostatnią drużyną grupy F. Barcelona jeszcze bez porażki, Slavia - bez wygranej. Ale nawet bez tej statystyki faworyt może być tylko jeden.



Z większym entuzjazmem rozpoczęła Barcelona, ale Dembele został złapany w pułapkę ofsajdową. Momentalna odpowiedź gości - po kąśliwej centrze ter Stegen był w opałach, a po chwili wydawało się, że Lenglet zagrywał piłkę ręka. Piłkarze Slavii domagali się rzutu karnego. Arbiter nakazał jednak grać dalej i - jak pokazały telewizyjne powtórki - miał rację.



Wystarczył moment nieuwagi, a Semedo znalazł się w sytuacji sam na sam z golkiperem Slavii. Uderzył jednak słabo. Kolarz skutecznie interweniował nogą.



Prażanie poczynają sobie jednak bez kompleksów. Pique desperacko powalił rywala na murawę, ciągnąc go za koszulkę. Akcja zakończyła się rzutem rożnym dla Slavii, a stoper Barcelony ukarany został żółtą kartką.



Zza linii bocznej pola karnego przymierzył Messi. Kolarz był na posterunku i udanie wypiąstkował piłkę.



Upadł w "szesnastce" gości de Jong i liczył na rzut karny. Znów jednak nie doczekaliśmy się reakcji sędziego.



Dynamiczny Olayinka został sfaulowany przed polem karnym. Semedo zapracował w ten sposób na żółtą kartkę. Próbę zaskoczenia ter Stegena podjął Stanciu. Uderzył "po koźle", piłka minęła jednak słupek od zewnętrznej strony.



Dopiero w końcówce pierwszej odsłony trybuny rozgrzał na dobre Mesii. Przejął piłkę w okolicach linii środkowej, pognał z nią w kierunku bramki Kolarza. "Złamał" akcję do środka i uderzył lewą nogą w swoim stylu. Futbolówka zatrzymała się na spojeniu słupka z poprzeczką!



Świetnie do prostopadłego podania wyszedł Dembele. Jego intencje jeszcze lepiej odczytał jednak Kolarz. Wybiegł do narożnika pola karnego i zapobiegł niebezpieczeństwu. A chwilę później dwukrotnie ekspediował futbolówkę na korner - najpierw po "bombie" Messiego z bliskiej odległości, potem po "główce" Pique.



Już w doliczonym czasie pierwszej połowy piłka wylądowała w bramce Barcelony. Goście nie cieszyli się jednak długo. Trafienie nie zostało uznane z powodu ofsajdu.



FC Barcelona - Slavia Praga 0-0 - po I połowie

2019-11-05 18:55 | Stadion: Camp Nou | Arbiter: M. Oliver FC Barcelona Slavia Praga 0 0

0 0 FC Barcelona Slavia Praga ter Stegen Alba Lenglet Pique Semedo Busquets de Jong Vidal Dembélé Messi Griezmann Kolář Bořil Coufal Frydrych Kúdela Masopust Oladeji Olayinka Souček Stanciu Ševčík Traore SKŁADY FC Barcelona Slavia Praga Marc-André ter Stegen Ondřej Kolář Jordi Alba Jan Bořil Clément Nicolas Laurent Lenglet Vladimír Coufal 14′ 14′ Gerard Pique Michal Frydrych 32′ 32′ Nelson Semedo Ondřej Kúdela 43′ 43′ Sergio Busquets Lukáš Masopust Frenkie de Jong 21′ 21′ Peter Oladeji Olayinka Arturo Vidal Tomáš Souček Ousmane Dembélé Nicolae Claudiu Stanciu Lionel Messi Petr Ševčík Antoine Griezmann Ibrahim Benjanim Traore REZERWOWI Norberto Murara Neto Přemysl Kovář Sergi Roberto Ladislav Takács Samuel Umtiti Josef Hušbauer Carles Aleña Castillo Lukáš Provod Ivan Rakitić Abdulla Yusuf Helal Anssumane Fati Milan Szkoda Carles Pérez Sayol Stanislav Tecl