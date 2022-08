Wybitny turecki sędzia Cuneyt Cakir podjął decyzję o zakończeniu kariery. W miniony wtorek poprowadził swój ostatni mecz - w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Były już arbiter w listopadzie skończy 46 lat. Jego kariera sędziowska była bardzo udana, choć nigdy nie udało mu się poprowadzić finału na dużej imprezie międzynarodowej. Cakira z pewnością wyróżniała jego osobowość i uśmiech, który zawsze mu towarzyszył.

Cuneyt Cakir zakończył karierę. To sędziowska legenda

Cuneyt Cakir karierę sędziowską rozpoczął w 1994 roku, a od 2006 jest sędzią międzynarodowym FIFA. W grupie arbitrów UEFA Elite, w której znajduje się europejska czołówka jest, a właściwie był od 13 lat. Swoje największe sukcesy odnosił w latach 2010-2020, gdy prowadził finał Ligi Mistrzów, a także brał udział w aż pięciu dużych turniejach.

W sezonie 2014/15 Cakir był sędzią finału Ligi Mistrzów, gdy FC Barcelona pokonała 3-1 Juventus. Dodatkowo Turek trzykrotnie był nominowany na mistrzostwa Europy - w 2012, 2016 i 2020 roku, gdzie łącznie poprowadził dziewięć spotkań, a w tym jeden półfinał. Do swojego dorobku dorzucił uczestnictwo w dwóch turniejach mistrzostw świata - w 2014 i 2018 roku. W obu imprezach udało mu się dojść aż do półfinałów, co jest niesamowitym osiągnięciem.

Liga Mistrzów. Sędzia Cuneyt Cakir zakończył karierę

Cuneyt Cakir przez całą swoją karierę poprowadził aż 92 spotkania Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Dodatkowo dwukrotnie uczestniczył w igrzyskach olimpijskich i w Klubowych Mistrzostwach Świata, gdzie zdarzyło mu się prowadzić finał. Na arenie międzynarodowej Cakir prowadził także około 30 spotkań eliminacyjnych do mistrzostw świata i Europy. W jego karierze nie zabrakło również udział w młodzieżowych turniejach, na które był regularnie wysyłany. Z kolei w swojej rodzimej tureckiej Super Lig poprowadził ponad 380 spotkań.

Mimo rzeszy fanów, Cuneyt Cakir bywał kontrowersyjny

Na początku października ubiegłego roku świat obiegła informacja, że Cuneyt Cakir został zawieszony przez UEFA . Miało to być pokłosie sędziowania w meczu AC Milan - Atletico Madryt.

O Cakirze zrobiło się bardzo głośno w sezonie 2012/13 w meczu na szczycie Ligi Mistrzów. Real Madryt mierzył się z Manchesterem United, a turecki sędzia po jednym z fauli Naniego, zdecydował się na pokazanie mu czerwonej kartki, co zdaniem wielu "zabiło" mecz i było wypaczeniem wyniku.

Bez wątpienia możemy powiedzieć, że Cuneyt Cakir był jednym z najlepszych sędziów UEFA w ostatnich kilkunastu latach. Regularnie był wyznaczany na najważniejsze mecze i najbardziej prestiżowe spotkania. Niesmak jednak budzi fakt, w jaki sposób pożegnano się z tak doświadczony arbitrem. W weekend rozegrany zostanie Superpuchar UEFA i byłby to idealny moment, aby zwieńczyć karierę legendarnego sędziego.

Póki co nie ma oficjalnej informacji, co będzie robił Cuneyt Cakir po zakończeniu kariery. Mówi się, że będzie odpowiedzialny za szkolenie sędziów w Turcji, co wydaje się być wielce prawdopodobne. Być może z czasem trafi do UEFA w roli szkoleniowca i obserwatora młodszych kolegów po fachu.