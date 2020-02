W meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Tottenham podejmuje RB Lipsk. Czy Jose Mourinho zdoła poprowadzić swoją drużynę do zwycięstwa? Śledź przebieg relacji z Interią!

"The Special One" przejął dowodzenie w szatni Tottenhamu w drugiej połowie listopada. Zdołał poprowadzić ekipę "Kogutów" w dwóch meczach fazy grupowej, a teraz powalczy o awans do ćwierćfinału. Poprzeczka oczekiwań jest zawieszona wysoko, bo w poprzedniej edycji Champions League londyńczycy dotarli aż do finału.

Na drodze Tottenhamu staje drużyna RB Lipsk, która dotrzymuje tempa narzuconego przez Bayern Monachium, walcząc o mistrzostwo Niemiec. W tej parze nie ma wyraźnego faworyta.

Liga Mistrzów. Terminarz i wyniki 1/8 finału