Niesamowita atmosfera króluje dzisiaj w Madrycie przed angielskim finałem Ligi Mistrzów, w którym Tottenham zmierzy się z Liverpoolem. Na kilka godzin przed meczem kibice „The Reds” zajęli jeden z placów hiszpańskiej stolicy i zaśpiewali swój hymn „You’ll never walk alone”. Policja przestrzega jednak przed fałszywymi biletami, które pojawiły się na rynku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Tottenham - Liverpool - statystyki. Wideo © 2019 Associated Press

Na angielski finał przyjechały do Hiszpanii tysiące kibiców z Wysp. Nie wszyscy mają jednak wejściówki, a takich, którzy nie stracili nadziei, że jeszcze zdołają je dostać, też jest wielu. Problem w tym, że na rynku pojawiło się bardzo dużo fałszywych biletów, przed czym policja dzisiaj przestrzegała.

Reklama

Jak się okazało, rano została zatrzymana kobieta, które sprzedawała takie wejściówki za - bagatela - 8400 euro.

Tymczasem na ulicach Madrytu jest atmosfera wielkiego święta. Szczególnie było to słychać na Plaza de Felipe II, gdzie zebrali się sympatycy Liverpoolu. Głośno zabrzmiał m.in. hymn "The Reds" "You’ll never walk alone". Ale kibice Tottenhamu nie chcieli być dłużni.



Kto będzie się tak cieszył po meczu?