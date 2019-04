Tottenham Hotspur podejmuje Ajax Amsterdam w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Dołącz do relacji na żywo z meczu i śledź przebieg spotkania z Interią!

Oba zespoły sprawiły nie lada niespodziankę, awansując do półfinału Ligi Mistrzów. Tottenham w poprzedniej rundzie poradził sobie z Manchesterem City, po wygranej 1-0 i porażce 3-4 w rewanżu. "Koguty" zagrają dziś bez kontuzjowanych Harry'ego Kane'a i Heung-min Sona.



Z kolei Ajax w ćwierćfinale niespodziewanie wyeliminował Juventus Turyn. Z kolei w 1/8 finału Holendrzy w pokonanym polu zostawili obrońcę tytułu Real Madryt.

