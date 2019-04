Czy osłabiony Tottenham, pozbawiony swoich największych asów w ataku, jeszcze raz wzniesie się na wyżyny i wykona duży krok do finału Ligi Mistrzów, pierwszego w swojej historii? Czy Europę dalej będzie zadziwiał znakomity Ajax, napędzany młodymi gwiazdami, jakich te rozgrywki potrzebują? Po tym, co obydwie drużyny pokazały dotychczas, starcie zapowiada się fascynująco.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Massimiliano Allegri (Juventus): Ajax zasłużył na to, by przejść dalej. Wideo © 2019 Associated Press

Przyznajmy od razu, niewielu spodziewało się takiej pary w półfinale Ligi Mistrzów. Może nawet nikt. Ani Ajaksu, ani Tottenhamu nie było wśród faworytów wymienianych jednym tchem choćby po awansie do fazy pucharowej. Owszem, jedni i drudzy prezentowali solidny futbol, młodzież z Amsterdamu zachwycała nawet w jesiennych pojedynkach z Bayernem, ale żeby od razu marzyć o najlepszej europejskiej czwórce? I to w sytuacji, gdy na drodze mieli pojawić się prawdziwi potentaci - najpierw Real Madryt, choćby z połową nie tak dawnego blasku, czy jeszcze bardziej Juventus, kreowany na głównego faworyta tegorocznej Champions League?

Reklama

A jednak stało się.

Zresztą, ten ostatni ćwierćfinał Ajaksu z turyńczykami można rozpatrywać na różnych poziomach. Sportowym, to jasne, bo powiew świeżości - którym Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt i ich koledzy rozprawili się z doświadczonym zespołem, zbudowanym przez lata po to, by wygrywać - dał tym rozgrywkom jeszcze lepszy posmak. Pokazał, jak młoda, energiczna ekipa, nastawiona na atak, potrafi być mocna mentalnie i błyskawicznie odpowiedzieć, nawet gdy losy meczu są niesprzyjające. Przypomnijmy wszak, że podopieczni Erika ten Haga dwa razy przegrywali z Juventusem, u siebie i na wyjeździe, dwukrotnie wyrównywali w ciągu pięciu minut po stracie gola i jeszcze potrafili zadać decydujący cios.

Zdjęcie Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong i Dani de Wit na stadionie Tottenhamu / AFP

Ale w sferze symbolicznej chodzi też o coś innego. W chwili, gdy toczą się rozmowy o nowej formule Ligi Mistrzów, gdy bogaci chcą zabrać dla siebie jeszcze większy kawałek tortu, zostawiając na stole tylko okruchy, taka kampania, jaką pokazał Ajax - z nieporównywalnym budżetem i z pomysłem na budowę drużyny pełnej młodzieńczej energii - ma szczególne znaczenie. Mówiąc wprost, dla Andrei Agnellego, szefa Juventusu i Stowarzyszenia Klubów Zawodowych, głównego rozgrywającego w nowym rozdaniu, to musi być koszmar. Bo przecież najbogatsi nie o to walczą, by w półfinale rozgrywek przynoszących złote jaja, występował Ajax z Tottenhamem, znacznie ubożsi krewni.

Dlatego, aby docenić to, co teraz przeżywamy, wystarczy odrobina wyobraźni. W nowej Lidze Mistrzów, takiej, która jest planowana od 2024 roku, miejsca dla Ajaksu najpewniej by nie było. Aż chciałoby się powiedzieć - cieszmy się z takich chwil, bo nieczęsto mogą się zdarzać.

Jasny przekaz dla młodzieży z Ajaksu: Zostańcie i wygrajcie

Dla Ajaksu to piękny powrót do przeszłości, tej sprzed niemal ćwierćwiecza, dla Spurs - szansa jakiej jeszcze nigdy nie mieli.

W 1995 roku, czyli wtedy, gdy amsterdamczycy po raz ostatni dzierżyli w rękach puchar Ligi Mistrzów, czasy były zupełnie inne, prawo Bosmana miało dopiero dokonać rewolucji w całym systemie, może nawet było relatywnie łatwiej dostać się na szczyt, ale pewne podobieństwa też da się dostrzec. I wtedy, i teraz ekipa Ajaksu składa się z niezwykle utalentowanego pokolenia młodzieży (de Jong, de Ligt, Van de Beek, Neres) wspieranej przed kilku doświadczonych graczy (Blind, Tadić, Schoene). Mieszanka jest wybuchowa, ale nie ma w tym żadnego przypadku. Grunt został solidnie przygotowany. - Latem tamtego roku zebraliśmy kilku młodych zawodników - Onanę, Van de Beeka, de Ligta, de Jonga, Kluiverta, Dolberga i Neresa. Dla każdego z nich przygotowaliśmy wideo, w którym byli powiązani z jedną z legend klubu. Przekaz był jasny: jeśli wy też chcecie nimi zostać, powinniście wygrać coś wielkiego - mówi Edwin van der Sar, dzisiaj dyrektor klubu, w połowie lat 90. podpora wielkiego Ajaksu. - Chcieliśmy w ten sposób wysłać im jasny sygnał: miejcie przyjemność ze wspólnej gry, wygrajcie jakieś trofeum, a potem będziecie mogli odejść. Sześciu posłuchało, wcześniej odszedł tylko młody Kluivert.

To dobra ilustracja do "stanu ducha", który panuje w Amsterdamie. Zawodnicy rzeczywiście uwierzyli, że mogą razem coś osiągnąć. Tylko tu i teraz, bo za chwilę takiej drużyny już nie będzie.

Ale Tottenham też doskonale wie, że stoi przed życiową szansą. Klub, który nie kupił nikogo od ponad roku (!), w którym płaci się mniej niż u pozostałych potentatów Premier League, jeszcze nigdy nie dotarł do półfinału największych europejskich rozgrywek. To prawda, że okoliczności awansu z Manchesterem City w poprzedniej rundzie były nieprawdopodobne; że w jednej chwili, już w doliczonym czasie gry, "Koguty" wróciły z piekła do nieba dzięki systemowi VAR, ale nie da się ukryć, że nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie praca Mauricio Pochettino. Argentyński trener, zdeklarowany przeciwnik VAR (sic!), w zadziwiający sposób radzi sobie od kilku lat, dając drużynie wcale nie przepełnionej gwiazdami (choć są oczywiście Kane, Alli, Erikssen...) nowy impuls. Dzisiejszy sukces w Lidze Mistrzów to taka wisienka na torcie.

Pochettino: Mentalnie jesteśmy przygotowani

I nie jest do końca ważne, a przynajmniej tak przekonuje Pochettino, że Tottenham przeżywa słabszy okres; że przegrał sześć z ostatnich dziesięciu meczów w Premier League; że po raz pierwszy poległ też w sobotę na swoim nowym stadionie, z West Hamem Łukasza Fabiańskiego; że wreszcie może być bardziej zmęczony od Ajaksu, który w miniony weekend odpoczywał, mając czas na regenerację. Pochettino twierdzi, że jego zawodnicy będą odpowiednio przygotowani. Na taki mecz - muszą. - Jest znakomita atmosfera, a w tym tkwi nasza siła. Nie jesteśmy zmęczeni. Wszystko rozegra się na poziomie mentalnym, a my mamy wystarczająco dużo energii - mówi argentyński trener.



Zdjęcie Piłkarze Tottenhamu na ostatnim treningu / AFP

Realnym problemem dla londyńczyków są jednak absencje kluczowych zawodników. Kane jest jeszcze kontuzjowany, Koreańczyk Son zawieszony, co oznacza, że siła ataku będzie znacznie osłabiona. Czy Lucas z Dele Allim i Eriksenem zdołają bez nich przebić amsterdamski mur?

Spotkanie w Londynie będzie miało też trochę podtekstów, bo Sanchez, Vertonghen, Alderweireld i Eriksen - dzisiaj kluczowi gracze "Kogutów" - kiedyś grali w Ajaksie, a trzej ostatni są nawet wyszkoleni przez holenderski klub.

Na boisku nie będzie jednak sentymentów.



Remigiusz Półtorak