Liga Mistrzów. Thriller w Madrycie! "Królewscy" wrócili z zaświatów

Chelsea pojawiła się na Santiago Bernabeu w roli obrońcy trofeum. Z arcytrudnym zadaniem do wykonania. Porażka w pierwszym meczu 1-3 nie pozostawiała londyńczykom wyboru - musieli zaatakować od pierwszej minuty, narażając się na błyskawiczne kontruderzenia Realu.

Tymczasem połowę strat udało się gościom odrobić już po kwadransie. Do prostopadłego podania Timo Wernera idealnie wyszedł Mason Mount i technicznym strzałem bez przyjęcia dał swojemu zespołowi prowadzenie.

Mount jest trzecim Anglikiem, który strzelił gola na macierzystym obiekcie "Los Blancos". Przed nim dokonali tego tylko Alan Smith (2001) i Danny Welbeck (2013).

Reklama

Real - Chelsea. "Królewscy" bez strzału w światło bramki

W kolejnych 30 minutach żadna ze stron nie potrafiła przejąć wyraźnej inicjatywy. Statystyka posiadania piłki przemawiała jednak na korzyść "The Blues" (55:45).

Bardziej wymowny wydawał się jednak fakt, że Real kończył pierwszą połowę bez celnego strzału na koncie. Karim Benzema, autor hat-tricka ze Stamford Bridge, tym razem wyróżnił się tylko żółtą kartką za uderzenie łokciem Thiago Silvy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real Madryt - Chelsea 2-3 SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Jeśli "Królewscy" nakreślili w szatni niezawodny plan gry na drugą odsłonę, to został on wystawiony na ciężką próbę już w 51. minucie. Prowadzenie Chelsea podwyższył wówczas Antonio Ruediger. Po centrze z kornera Mounta uderzył głową nie do obrony - Courtois ponownie nie miał nic do powiedzenia.

Kibice Realu zamarli w 62. minucie, gdy piłka znalazła się w bramce gospodarzy po raz trzeci. Oczekiwanie na rezultat analizy VAR dłużyło im się w nieskończoność. Ostatecznie Szymon Marciniak nie uznał gola Marcosa Alonso, dopatrując się u niego zagrania ręką.

Ekipa z Madrytu nie ograniczała się tylko do defensywy. Znakomicie z rzutu wolnego uderzał Toni Kroos (kapitalna interwencja Edouarda Mendy'ego), a po strzale głową Benzemy futbolówka trafiła w poprzeczkę.

Na listę strzelców wciąż trafiali jednak tylko podopieczni Thomasa Tuchela. Na kwadrans przed końcem podstawowego czasu gry Werner samym balansem ciała położył na ziemi trzech rywali i zrobiło się 0-3!

Real - Chelsea. Rodrygo wyciąga "Los Blancos" z otchłani

Ten wynik dawał gościom awans do półfinału. Nie zdołali go jednak utrzymać. Pięć minut później fantastyczne zagranie Luki Modricia zewnętrzna częścią stopy wykorzystał Rodrygo - strzałem z powietrza doprowadzając do dogrywki.

W niej Real poszedł za ciosem i zdobył bramkę, która w ostatecznym rozrachunku okazała się bezcenna. Dośrodkowanie Viniciusa Juniora strzałem głową zamienił na gola Benzema.

Madrytczycy wrócili z zaświatów i za dwa tygodnie zagrają o finał Champions League. Carlo Ancelotti stał się trzecim trenerem w historii, który do fazy półfinałowej dotarł po raz ósmy. Wcześniej dokonali tego jedynie Jose Mourinho i Josep Guardiola.

Real Madryt - Chelsea FC 2-3 (0-1, 1-3) po dogr.

Bramki: 0-1 Mount (15.), 0-2 Ruediger (51.), 0-3 Werner (75.), 1-3 Rodrygo (80.), 2-3 Benzema (96.)

Pierwszy mecz: 3-1

Awans: Real.

ZOBACZ TAKŻE: