Trener Paris Saint Germain Thomas Tuchel planuje w wyjściowym składzie na mecz półfinałowy piłkarskiej Ligi Mistrzów postawić na swoją największą gwiazdę Kyliana Mbappe. Francuz ostatnio leczył kontuzję. Wtorkowym rywalem stołecznej ekipy będzie RB Lipsk.

"On już może wyjść od pierwszej minuty, ale czy jest gotowy na 90 minut, to zobaczymy" - powiedział niemiecki szkoleniowiec w trakcie wideokonferencji.

Mbappe, jedna z największych gwiazd zespołu, musiał z powodu kontuzji stawu skokowego pauzować w ćwierćfinale przeciwko Atalancie Bergamo.

Rywalem PSG będzie RB Lipsk, którego trenerem jest też Niemiec - Julian Nagelsmann. Obaj znają się jeszcze z czasów Bundesligi.

"Czeka nas trudne starcie, bo doskonale wiem, że Julian uwielbia z meczu na mecz zmieniać taktykę. Nie wiemy zatem, na co mamy się nastawić i musimy być przygotowani na kilka wariantów. Do tego RB Lipsk jest drużyną, która nawet w trakcie spotkania jest w stanie zmienić styl gry. To znacznie trudniejszy rywal niż Atletico Madryt" - ocenił Tuchel.

46-letni szkoleniowiec pamięta także Naglesmanna jako piłkarza. "Był bardzo nieprzyjemnym zawodnikiem. On zawsze zadawał mnóstwo pytań i chciał wiedzieć, czemu podejmowane są takie, a nie inne decyzje" - wspominał.

Mecz PSG z RB Lipsk zaplanowany jest na wtorek na godz. 21.00. Wszystkie spotkania odbywają się w Lizbonie bez udziału publiczności. Nie ma spotkań rewanżowych. W drugim półfinale zmierzą się Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim i Olympique Lyon.

