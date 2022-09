Liga Mistrzów 2022/2023 to szansa dla Realu Madryt do obrony tytułu. "Królewscy" w ostatnich latach zdominowali te rozgrywki. To drużyna, która w ostatnich ośmiu latach pięciokrotnie sięgała po puchar. Trudno więc się dziwić, że również w tym roku Real to jeden z faworytów.

Plany "Królewskim" będzie chciał pokrzyżować Robert Lewandowski. Ten po transferze do Barcelony powtarzał, że nie chciałby trafić na Bayern Monachium w Lidze Mistrzów. Los zdecydował jednak inaczej i Polak będzie walczyć z klubem, któremu poświęcił osiem lat kariery.

Liga Mistrzów: terminarz. Kiedy grają Polacy?

Terminarz Ligi Mistrzów 2022/2023 jest bardzo napięty. Wszystko przez zbliżające się MŚ w Katarze, które startują już pod koniec listopada. To oznacza, że aktualny terminarz Ligi Mistrzów to cotygodniowe spotkania z najlepszą piłkarską. Tradycyjnie mecze będą rozgrywane w każdy wtorek oraz środę.

Terminarz Ligi Mistrzów - kiedy grają Polacy? Pierwsza kolejka grupy i jednocześnie rozpoczęcie tegorocznej edycji miał być "polskim meczem". Wszystko przez starcie Borussia Dortmund - FC Kopenhaga. Niestety polski bramkarz gości, Kamila Grabara, nie weźmie udziału w spotkaniu. Ten po kontuzji złamania nosa i kości twarzy ćwiczy w specjalnej masce.

Terminarz Ligi Mistrzów z Polakami w pierwszej kolejce prezentuje się następująco:

Borussia Dortmund - FC Kopenhaga : 6 września godz. 18.45;

: 6 września godz. 18.45; PSG - Juventus : 6 września godz. 21;

: 6 września godz. 21; FC Salzburg - AC Milan : 6 września godz. 21;

: 6 września godz. 21; SSC Napoli - Liverpool : 7 września godz. 21;

: 7 września godz. 21; FC Barcelona - Viktoria Pilzno: 7 września godz. 21.

Napięty terminarz Ligi Mistrzów sprawia, że we wtorek w meczu z PSG nie pojawi się Wojciech Szczęsny. Ten leczy kontuzję, ale na występ w barwach Juventusu ma będący w dobrej formie Arkadiusz Milik. Z kolei będący wielokrotnie na celowniku Liverpoolu Piotr Zieliński w Neapolu podejmie drużynę Jürgena Kloppa.

Terminarz Ligi Mistrzów nie może pominąć trzeciego najlepszego strzelca w historii tych rozgrywek. Robert Lewandowski zdobył w nich 86 goli. To tyle samo, ile jego rywal, z którym o koronę króla strzelców bije się również w La Liga. Karim Benzema również zdobył w Lidze Mistrzów 86 bramek, ale potrzebował na to ponad 30 spotkań więcej.

Wszystkie najbliższe mecze oraz pełny terminarz Ligi Mistrzów znajdują się TUTAJ.

Liga Mistrzów: terminarz. Kiedy faza grupowa i pucharowa?

Jak wygląda terminarz Ligi Mistrzów fazy grupowej? Ta rozpocznie się 6 września, ale zakończy miesiąc wcześniej niż zazwyczaj. Druga kolejka rusza tydzień później, a trzy kolejne odbędą się w październiku. Terminarz Ligi Mistrzów przewiduje, że ostatnia kolejka pucharowej fazy LM odbędzie się na początku listopada.

Terminarz Ligi Mistrzów: faza grupowa:

1. kolejka : 6-7 września;

: 6-7 września; 2. kolejka : 13-14 września;

: 13-14 września; 3. kolejka : 4-5 października;

: 4-5 października; 4. kolejka : 11-12 października;

: 11-12 października; 5. kolejka : 25-26 października;

: 25-26 października; 6. kolejka: 1-2 listopada.

Kiedy rusza faza pucharowa? Terminarz Ligi Mistrzów 2022/2023 przewiduje, że w drugiej połowie lutego ruszą pierwsze spotkania w ramach 1/16. Rewanże przewidziano na pierwszą połowę marca.

Ćwierćfinały odbędą się w kwietniu. W maju ruszą z kolei półfinały. Z kolei finał Ligi Mistrzów odbędzie się 10 czerwca 2023 roku.

Terminarz Ligi Mistrzów: faza pucharowa:

1/8 finału : 14 i 15 oraz 21 i 22 lutego, rewanże 7 i 8 oraz 14 i 15 marca;

: 14 i 15 oraz 21 i 22 lutego, rewanże 7 i 8 oraz 14 i 15 marca; 1/4 finału : 11 i 12 kwietnia, rewanże 18 i 19 kwietnia;

: 11 i 12 kwietnia, rewanże 18 i 19 kwietnia; 1/2 finału : 9 i 10 maja, rewanże 16 i 17 maja;

: 9 i 10 maja, rewanże 16 i 17 maja; Finał Ligi Mistrzów: 10 czerwca w Stambule.

Liga Mistrzów: wyniki

Gdzie sprawdzić wszystkie wyniki Ligi Mistrzów? Każde spotkanie, jego przebieg i jednocześnie wszystkie wyniki Ligi Mistrzów będą dostępne na sport.interia.pl. Tutaj kibice znajdą aktualne wyniki Ligi Mistrzów trwających i zakończonych spotkań.

Liga Mistrzów: tabele

Gdzie sprawdzić tabelę Ligi Mistrzów? Natłok spotkań sprawia, że ta będzie aktualizować się niemal co tydzień, dlatego warto być na bieżąco. Tabele uwzględniające wszystkie mecze, punkty i bilans spotkań są dostępne TUTAJ. Każdy kibic znajdzie tutaj również podsumowanie w postaci zwycięstw, remisów i porażek.

Liga Mistrzów: gdzie oglądać?

Gdzie oglądać Ligę Mistrzów 2022/2023? Sportową imprezę w całości transmitować będzie Polsat Sport Premium, która udanie pokazuje piłkarskie rozgrywki od sezonu 2018/2019. Gdzie oglądać Ligę Mistrzów?

Polsat wszystkie mecze będzie transmitować w swoich dwóch kanałach i czterech serwisach telewizyjnych PPV Polsat Sport Premium.

Gdzie oglądać Ligę Mistrzów online? Prosty sposób na sportowe emocje dzięki relacji wszystkich meczów w Internecie na Polsat Box Go.

