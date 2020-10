Liga Mistrzów powraca! Na kibiców czekają dwa dni pełne emocji i to z udziałem Polaków. Transmisje wszystkich meczów na sportowych kanałach Polsatu.

We wtorek i środę - po zaledwie 57 dniach od finału poprzedniej edycji - rusza nowy sezon Ligi Mistrzów. W fazie grupowej wystąpią 32 zespoły. Po dwa czołowe z każdej z ośmiu grup awansują do 1/8 finału, a ekipy z trzecich miejsc trafią do 1/16 finału Ligi Europy.

W składach znalazło się sześciu polskich piłkarzy. Pierwszego dnia rywalizacji na boisku pojawi się Tomasz Kędziora z Dynama Kijów, który powalczy z Juventusem, w barwach którego gra Wojciech Szczęsny, a Borussia Dortmund Łukasza Piszczka zmierzy się z SS Lazio. Wciąż nie wiadomo jednak, czy polski obrońca będzie mógł wystąpić. W sobotę doznał urazu oka w ligowym meczu z Hoffenheim.

We wtorek może być ciekawie także w grupie H, gdzie tegoroczny finalista LM Paris Saint-Germain zagra z Manchesterem United.

Robert Lewandowski z Bayernu Monachium zagra w grupie A, a rywalizację rozpocznie od mocnego akcentu, czyli starcia z Atletico Madryt. Ekipa z Hiszpanii podejdzie do meczu w osłabieniu. Wszystko wskazuje na to, że trener Diego Simeone nie będzie mógł w środę skorzystać z pomocnika Saula Nigueza i obrońcy Jose Marii Gimeneza oraz napastnika Diego Costy.

W środę rywalizację rozpoczną także m.in. triumfatorzy wcześniejszych dwóch edycji LM - Liverpool zmierzy się na wyjeździe z Ajaksem Amsterdam w grupie D, a Real Madryt podejmie Szachtar Donieck w grupie B. Z kolei Lokomotiw Moskwa, którego zawodnikami są Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus (grupa A) podejmie FC Salzburg.

Pierwsze trzy kolejki LM mają zostać rozegrane do 4 listopada, a cała faza grupowa - do 9 grudnia. UEFA zapowiedziała jednak, że w razie konieczności można ją przedłużyć nawet do 28 stycznia. Jeśli i ten termin nie zostanie dotrzymany, Komitet Wykonawczy zdecyduje, w jaki sposób rozwiązać kwestię awansu do 1/8 finału.

Terminarz i plan transmisji 1. kolejki:

Wtorek, 20 października

18:15 Zenit Sankt Petersburg - Club Brugge, transmisja Polsat Sport Premium 2 (komentarz G. Michalewski, D. Kubicki)

18:45 Dynamo Kijów - Juventus, transmisja Polsat Sport Premium 1 (komentarz T. Włodarczyk, P. Golański)

20:15 SS Lazio - Borussia Dortmund, transmisja Polsat Sport Premium 3 (komentarz T. Lach, T. Hajto)

20:15 FC Barcelona - Ferencvaros, transmisja Polsat Sport Premium 4 (komentarz S. Chabiniak, Ł. Wiśniowski)

20:15 RB Lipsk - Istanbul Basaksehir, transmisja Polsat Sport Premium 5 (komentarz A. Janisz, F. Jastrzębski)

20:15 Stade Rennes - FK Krasnodar, transmisja Polsat Sport Premium 6 (komentarz P. Przybysz, J. Ziober)

20:50 Paris Saint-Germain - Manchester United, transmisja Polsat Sport Premium 1 (komentarz M. Feddek, T. Łapiński)

20:50 Chelsea - Sevilla, transmisja Polsat Sport Premium 2 (komentarz C. Kowalski, P. Łagożny)

Środa, 21 października

18:15 Real Madryt - Szachtar Donieck, transmisja Polsat Sport Premium 2 (komentarz M. Feddek, A. Wichniarek)

18:45 FC Salzburg - Lokomotiw Moskwa, transmisja Polsat Sport Premium 1 (komentarz G. Michalewski, J. Engel)

20:15 Manchester City - FC Porto, transmisja Polsat Sport Premium 3 (komentarz S. Rojek, P. Kobierecki)

20:15 Inter Mediolan - Borussia Moenchengladbach, transmisja Polsat Sport Premium 4 (komentarz A. Janisz, F. Jastrzębski)

20:15 Olympiakos Pireus - Olympique Marsylia, transmisja Polsat Sport Premium 5 (komentarz P. Ślęzak, P. Łagożny)

20:15 FC Midtjylland - Atalanta Bergamo, transmisja Polsat Sport Premium 6 (komentarz P. Iwańczyk)

20:50 Bayern Monachium - Atletico Madryt, transmisja Polsat Sport Premium 1 (komentarz B. Iwanow)

20:50 Ajax Amsterdam - Liverpool, transmisja Polsat Sport Premium 2 (komentarz T. Włodarczyk, A. Niedzielan)

Skład grup LM w sezonie 2020/21:

Grupa A: Bayern Monachium, Atletico Madryt, FC Salzburg, Lokomotiw Moskwa

Grupa B: Real Madryt, Szachtar Donieck, Inter Mediolan, Borussia Moenchengladbach

Grupa C: FC Porto, Manchester City, Olympiakos Pireus, Olympique Marsylia

Grupa D: Liverpool, Ajax Amsterdam, Atalanta Bergamo, FC Midtjylland

Grupa E: Sevilla, Chelsea, FK Krasnodar, Stade Rennes

Grupa F: Zenit Sankt Petersburg, Borussia Dortmund, SS Lazio, Club Brugge

Grupa G: Juventus, FC Barcelona, Dynamo Kijów, Ferencvaros

Grupa H: Paris Saint-Germain, Manchester United, RB Lipsk, Istanbul Basaksehir

