Niemieckie kluby trafiły w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów na angielskie zespoły - Bayern Monachium (Roberta Lewandowskiego) zagra z Liverpoolem, Borussia Dortmund (Łukasza Piszczka) z Tottenhamem, a Schalke 04 Gelsenkirchen z Manchesterem City.

"Trzy razy Bundesliga kontra Premier League. 1/8 finału Ligi Mistrzów może być spektakularna" - napisał na swojej stronie internetowej "Der Spiegel". "To będą piłkarskie święta!" - entuzjazmuje się "Bild".



W zgodnej opinii niemieckich komentatorów najtrudniejszego przeciwnika wylosował Bayern. "Musimy mieć dwa dobre dni. Liverpool to drużyna z topu. To arcytrudny rywal, ale piłkarze cieszą się na takie mecze" - powiedział po losowaniu dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidžić. Także dla mediów rywalizacja drużyny Roberta Lewandowskiego z podopiecznymi Jürgena Kloppa to hit jednej ósmej finału Champions League. "Ten los to sztos!" - napisał magazyn "Kicker". Niemieccy obserwatorzy podkreślają, że Liverpool jest obecnie liderem Premier League, w której nie poniósł ani jednej porażki, ale w Lidze Mistrzów "The Reds" w fazie grupowej przegrali wszystkie mecze na wyjeździe.

Borussia Dortmund zmierzy się z londyńskim Tottenhamem, z którym dwukrotnie przegrała w Lidze Mistrzów w poprzednim sezonie. "To trudny przeciwnik. Szanse oceniam na 50 na 50 procent. Ale oczywiście zamierzamy walczyć o awans" - ocenił prezes Borussii Hans-Joachim Watzke. A "Kicker" ostrzega przede wszystkim przed groźnym atakiem "Kogutów" z Londynu z Harrym Kane'em na czele.

Schalke na pewno nie będzie faworytem w rywalizacji z prowadzonym przez Pepa Guardiolę Manchesterem City, w którym gra była gwiazda Gelsenkirchen Leroy Sane. "Jak mocny jest Manchester, tego doświadczył w fazie grupowej Hoffenheim" - napisał "Bild".

Pierwsze mecze zostaną rozegrane 12, 13, 19 i 20 lutego przyszłego roku, a rewanże - 5, 6, 12 i 13 marca.