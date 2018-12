Anonimowi informatorzy, agent tajnych służb z USA, specjalny system do wykrywania podejrzanych meczów - w ten sposób UEFA mobilizuje się w walce z ustawianiem spotkań piłkarskich.

We wtorek Crvena Zvezda Belgrad podejmuje Paris Saint-Germain w ostatniej kolejce grupowej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu mistrzowie Francji wygrali 6-1, ale wcale nie z powodu wyniku stało się głośno o tym spotkaniu. Pewien działacz serbskiego klubu miał postawić kilka milionów euro na zwycięstwo PSG różnicą pięciu bramek. Sprawę badają francuscy śledczy.

Francuski dziennik "L’Equipe" podaje, że informacja o planowanej manipulacji dotarła od anonimowego informatora kilka dni przed meczem. Została przekazana do specjalnej komórki w UEFA, która monitoruje wszelkie sygnały o możliwych przestępstwach związanych z ustawianiem spotkań piłkarskich. Biuro to natychmiast powiadomiło francuską Narodową Prokuraturę Finansową. O działaniach w tej sprawie nic nie widział prezes UEFA Aleksander Czeferin. Serbowie oburzają się na wszelkie sugestie stawiające ich w złym świetle.

Europejska federacja piłkarska od kilku lat posługuje się narzędziami w walce z ustawianiem meczów. Jedno z nich zadziałało przy okazji meczu PSG - Crvena Zvezda, choć w tym przypadku nic nie zostało jeszcze udowodnione.

Od blisko 10 lat UEFA korzysta z systemu do wykrywania oszustw w zakładach sportowych - BFDS (betting fraud detection system). Ten mechanizm analizuje ponad 30 tys. meczów piłkarskich rocznie. Korzysta z usług firmy Sportradar, której dział bezpieczeństwa wychwytuje podejrzane mecze.

Od początku tego roku europejska federacja zatrudnia dodatkowo agenta specjalnego z USA. Nie podaje jego danych, "ze względów bezpieczeństwa". Agent działał wcześniej w tajnych służbach Stanów Zjednoczonych, a od 2013 roku był zatrudniony w FIFA. To on przyczynił się do dożywotniej dyskwalifikacji sędziego z Ghany Josepha Lampteya, który wypaczył wyniku spotkania eliminacji MŚ’18 w Rosji RPA - Senegal.Zatrudnianie specjalistów ze służb specjalnych praktykują również inne federacje. Kilka lat temu na podobny krok zdecydowały się ITF (International Tennis Federation) i ATP. Przypadki ustawiania meczów w tenisie są znacznie bardziej rozpowszechnione niż w piłce nożnej.

Neymar strzelił trzy gole Crvenej Zveździe Belgrad, w październikowej wygranej 6-1.

